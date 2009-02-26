Espritüel çocuk mesajı çabuk alır

Araştırmalar, espri kabiliyetinin problem çözme becerisiyle paralel geliştiğini gösteriyor. Problem çözme becerisi kuvvetli çocuklar ona verilen mesajı tam alıyor. Çocuğunuzun mizah anlayışını geliştirmek elinizde.



Espri kelime anlamı olarak; ortamda sempatik bir hava oluşturan bir şeyin komik ya da eğlenceli olma durumu olarak tanımlanabilir. Esprinin amacına uygun olabilmesi için öncelikli olarak anlaşılması çok önemlidir. Kişinin kafasında canlandırması ve o konu hakkında bilgisi olması gereklidir. Yapılan araştırmalar mizah becerisinin problem çözme becerisiyle paralel geliştiğini gösteriyor. Problem çözme becerisi kuvvetli çocuklar da esprinin ince detaylarını algıladığı gibi mesajı da tam alıyor. Ayrıca mizahta üretim de çok önemlidir. Bir konudan espri oluşturabilecek farklı bir yön geliştirmeden mizah düşünülemez.



Çocuk Gelişim Uzmanı Şenay Yılmaz, Milliyet Cafe'de, çocuğunuzun mizah yönünü nasıl ölçebileceğinizi anlatıyor:



Çok güler.

Güldürür.

Şaka veya bilmecelere çok meraklıdır.

İnce esprileri anlar ve tepki verir.

Çok zorlandığında kendi kendine komiklikler yaparak rahatlamaya, rahatlatmaya çalışır.

Arkadaşları onu komik bulur.

Sizin komik görüntü ve davranışlarınızla ilgili espriler yapar.

Farklı farklı karakterler çizerek onları konuşturur.

Mizah dergilerini merakla inceler.



Neler yapabilirsiniz?



Kendinizle dalga geçin. O gün saçlarınız çok dağınık görünüyorsa, “Bugün tam bonus reklamındaki adamlara döndüm” gibi esprilerle dikkatini çekin.

Çok ciddi olmayın.

Zor bir durumda karşılaştığınızda ortamı rahatlatmak için espriler geliştirin...

Haftanın belli bir günü, belli bir saatinde fıkra ya da cevabı komik olan bilmeceleri paylaştığınız ortamlar yaratın

Mizah dergileri, fıkra veya bilmece kitapları alın.

Günün popüler bir şarkısını sözlerini en saçma ve komik olabilecek şekilde değiştirmesini isteyin.

Günlük tutun. O gün yaptığı en komik şeyi ve en komik olayları not alın.



Çocuğunuzu yönlendirin



Tabii ki sıralanabilecek birçok özellik onun bu yanı hakkında bilgi verecektir. Çok hareketli, popüler olan çocuğun espri yeteneği de çok güçlüdür, şeklinde düşünmeyin. Sessiz, sakin, kendi halinde olmayı seven çocukların da bu becerisi göz ardı edilmemeli...

Çocuklara iyi ve kötü mizahı anlatmakta da fayda vardır. Zira bazen çocukların yaptığı espriler basit ve kötü içerikli olabilir.



Çocuğunuza kötü kelimeler içeren bir espri yapmasının, karşısındaki aşağılamasının, küçük düşürecek durumlar yaratmasının ya da incitici özellikleri olan esprilerin ilişkileri olumsuz etkilediğini söyleyin. Bu tarz bir espri yaptığında eleştirme ya da kızma yerine onu karşısındakiyle empati kurması konusunda teşvik edin.



Örneğin arkadaşına “Patates kafa” diyerek espri yapan bir çocuğa, “Bence bu kırıcı bir şaka, arkadaşın eminim kendini kötü hissetmiştir. Belki onun yerine farklı şekilde bir şey diyebilirsin. Mesela ne olabilir? Hadi bulalım” diyerek, iyi ve kötü espri arasındaki farkları algılatmaya çalışın.

