Espri yaptım aptallar anlamadı





T24- Yaptırdığı mamografi taramasının ardından internetteki köşesinde “15 dakika eviriyorlar, çeviriyorlar, uzatıyorlar. Yüzlerinde sıfır ifade. Bu kontroller 15 günde bir olsa, memeler dizlere iner” yazan Hülya Avşar, köşe yazarlarının eleştiri oklarına hedef oldu.





Avşar, yazısında espri yaptığını söyleyerek kendisini savundu: “O yazıyı yazmamdaki amaç, meme kanserine dikkat çekmekti. ‘Ben gidip mamografi çektirdim, siz de gidip çektirin’ demek istedim. Bunun altında bir espri var. Zeki olanlar anladı ama aptallar anlamadı. Gündeme gelmek isteyen köşe yazarlarının hepsinin aptal olduğuna karar verdim. Beni takdir etmeleri gerekirken, eleştirdiler.”