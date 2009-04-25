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Bilim / Teknoloji

Espresso Kitap Makinesi!

İtalyanca'da ‘hızlı’ anlamına gelen ‘espresso’ kelimesiyle anılan makine, bir dakikada 105 sayfa, 5 dakikada bir kitap basıyor

25 Nisan 2009 03:00

İtalyanca'da ‘hızlı’ anlamına gelen ‘espresso’ kelimesiyle anılan makine, bir dakikada 105 sayfa, 5 dakikada bir kitap basıyor

İngiltere’deki Blackwell kitabevi, birkaç dakika içinde istenilen kitabı basan bir “Espresso Kitap Makinesi” kullanmaya başladı. “On Demand Books” şirketi tarafından geliştirilen makine, hafızasındaki kitaplardan veya bir harici kaynaktan seçilen kitabı birkaç dakika içinde basıyor.
İçindeki A4 kâğıdı kitabın gerçek boyutunda kesen ve bir dakikada 105 sayfa basan makine, sayfaları kapaklayarak çıkarıyor.
Kitap makinesinin, özellikle piyasada bulunması zor olan kitapları basmak için kullanılacağı ve makinede basılan kitapların, gerçek satış fiyatıyla satılacağı belirtiliyor.

İntikam için...Kitap makinesinin hafızasında şu anda 400 bin kitap bulunurken, Blackwell kitabevi bu sayıyı yaza kadar 1 milyona çıkarmayı hedefliyor. Blackwell, makine sayesinde, kitabevleriyle rekabet eden “süpermarket ve internetteki kitap satış sitelerinden intikam alacaklarını” belirtti.
Blackwell yetkilileri, makineyi şimdilik yalnızca Londra’daki bir şubelerinde kullanacaklarını, ancak yeterli talep olması halinde diğer şubeler için de alabileceklerini söyledi.

“Espresso Kitap Makinesi” Time dergisi tarafından 2007’nin en iyi icatları listesine dahil edilmişti. Makineyi daha önce de New York
Halk Kütüphanesi kullanmaya başlamıştı.

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