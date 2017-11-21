Eşpedal tutkunları: Paylaşmak güzeldir

Mustafa İşciğer / Eşpedal Derneği Başkanı*

"Eşpedal, engelli-engelsiz bireylerin eşit özveri ve eşit emekle bisikleti paylaşmasını, yol arkadaşlığı kurmasını esas alan bir oluşumdur. Bütün engelli gruplarına açıktır, kapsayıcıdır."

Eşpedal Derneği 11 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. İstanbul merkez olmak üzere, Türkiye’nin 6 şehrinde faaliyetlerini temsilcileri aracılığıyla yürütmektedir. İzmir, Denizli, Bursa, Ankara, Eskişehir ve Kayseri Eşpedal Derneği temsilciliklerinin bulunduğu illerdir.

Eşpedal Derneğinin temel misyonu yol arkadaşlığıdır. Zira eşpedal bisiklet “tandem bisiklet” fonksiyonel işlevi bakımından mobil rehabilitasyonun ve sosyal adaptasyonun aracıdır.

Engelli engelsiz bireylerin dostlukları takım çalışması ve birlikte geliştirdikleri sosyalleşme süreçleri bizim için yol arkadaşlığını temsil eder. Yol arkadaşlığı aynı zamanda engelli ve engelsiz bireylerin birbirlerini tanımasını, etkileşimini ve birlikte sosyalleşme sürecini ifade etmektedir.

Karşılıklı ön yargıların yıkılması, hayata farklı perspektiflerden bakılmasının sağlanması, farklılıkların bir arada karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde bir bütünlük sağlaması temel misyonlarımızdan biridir.

Amaçlarımızı kısaca vurgulayacak olursak;

Bisiklet sporu ile engelsiz yaşam ideallerini savunmak,

Herkes için eşit, erişilebilir kamusal alanlar oluşturmak,

Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını tanımak, tanıtmak,

Bisiklet sporunu özendirmek,

Kasalı bisikletler ile bedensel engelli bireyleri bisiklet sporuna teşvik etmek

Bedensel engelli bireyler için kişiye özel yapılan ve kol gücü ile hareket ve yön kazanan (handbike) temininde bulunmak, özel olarak yaptırtmak.

Eşpedal, engelli-engelsiz bireylerin eşit özveri ve eşit emekle bisikleti paylaşmasını, yol arkadaşlığı kurmasını esas alan bir oluşumdur. Bütün engelli gruplarına açıktır, kapsayıcıdır.

Kuruluşumuzdan bugüne yaptığımız başlıca etkinlikler:

Boğaziçi Üniversitesinde 3 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivaline tandem standı kurarak, 2 yıldır destek veriyoruz. Festivale gelen görme engelli arkadaşlarımız ile kampüs içinde sürüşler yapıyoruz. Bisiklet kıyafetlerini ve aksesuarlarını tanıtıyoruz. Çadır kurmayı öğretiyor, mat- uyku tulumu gibi kamp malzemelerini tanıtıyoruz.

Her yıl bu etkinliği 14-15 Ekim tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi güney kampüste Engelsiz Erişim Derneğinin davetlisi olarak yapıyoruz. Bisikletli Sahaf ile ortak yaptığımız bir diğer güzel etkinliğimiz, Ekolojik Kütüphane projesi. Görme engelli veya herhangi bir engeli olmayan çocukların okullarına bisikletlerimizle kitap götürmek, kütüphanesi bulunmayan okullarda kütüphane kurmak, kitap desteği sağlamak gibi temel amaçları taşıyor.

Eşpedal Derneği aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak 9.Transit Ulaşım Fuarının aktif katılımcıları arasındadır. Bisiklet çalıştayında da yer almanın yanı sıra, 1-3 Aralık 2016 İstanbul Kongre Merkezi fuar alanında tandem standı açmıştır.

Bisiklet yarışları

Bisiklet yarışlarına da aktif olarak katılmaya çalıştık. Buradaki temel amacımız, paralimpik alanda tandem bisikletin de Görme Engelliler Spor Federasyonun etkinlik takvimine alınması, ulusal-uluslararası yarışlarda sporcularımızın da resmi olarak yer almasıdır. Bu alanda, Velotürk GranFondo’nun davetlisi olarak 12 Eylül 2015’teNevşehir Kapadokya Bisiklet Yarışlarına katıldık. Pilotum Hüseyin Safa İpek ile birlikte yarış birincisi olduğumuz bu yarış ilk deneyimimizdi. İkincisi, yine Velotürk GranFondo öncülüğünde 4 Eylül 2016 tarihinde Kayseri’de gerçekleşti. Bu yarışta toplamda 11 tandem vardı ve bütün sporcular Eşpedal’dandı. Üçüncü yarış İzmir’de 6 Kasım 2016 tarihinde yapılan Çeşme GranFondo bisiklet yarışlarıydı. Kısa parkurda toplamda 12 tandem vardı. Dördüncüsü ise 19 Şubat 2017’de gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Bisiklet yarışları oldu. Eşpedal İzmir, Eskişehir ve Ankara ekiplerimizden toplamda 8 tandem bu yarışta kısa parkurda performans sergiledi.

Son olarak, Kafkas ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ilk yurt dışı turumuzdan biraz bahsetmek istiyorum. 8-18 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleşen turumuz Artvin Hopa’da Sarp sınır kapısından başlayıp Gürcistan ve Ermenistan’ı kapsıyordu. Kafkasların eşsiz doğası, kültürel ve tarihsel dokusu tur boyunca bizleri kendine hayran bıraktı. O kadar etkilendik ki, yol boyunca çektiğimiz videolarla bir belgesel film hazırladık. Amacımız, bisiklet kültürünü geliştirmek, görünürlük kazanmasını sağlamak ve bisiklet sporunu insanlara özendirmek.

* Bu yazı ilk olarak Limitsiz Spor'da yayımlanmıştır.