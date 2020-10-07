ESP ve SGDF’ye operasyon: Eş başkanlar dahil 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da ESP ve SGDF’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve SGDF Eş Başkanı Alev Özkiraz'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi.

Baskınlarda, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, ESP üyeleri Hüseyin İldan, Çınar Altan, Ömer Sinan, Hıdır Yılmaz, Emrah Topaloğlu, Zeynep Gerçek, İbrahim Gerçek, SGDF Eş Başkanı Alev Özkiraz, SGDF üyeleri Ela Deniz Albayrak, Özge Doğan, Nazlı Yöyler, Yaren Tuncer, ETHA muhabiri Pınar Gayıp, HDP PM üyesi Helin Yılmaz gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.