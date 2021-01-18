ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ve eski İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas tutuklandı

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 47 kişiden beşi tutuklanırken 42 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ve eski İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas da var.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK'ya yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 47'si yapılan operasyon ile gözaltına alındı. 47 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Beş kişi ise tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ile eski İzmir İl Başkanı Pınar Türk ev hapsi cezası alırken, eski İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas'ın tutuklandığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü olduğu belirtilen ve MLKP üyeliğinden gözaltına alındığı kaydedilen Orçun Masatçı’nın Covid-19 nedeniyle karantinada olduğu, bir şüphelinin de ameliyat için hastanede olduğu, bu şüphelilerin adliyeye bugün sevk edileceği belirtildi.