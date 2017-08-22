Ankara'da dün akşam gözaltına alınan ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı. Otlu, 'Kimse bizi teslim alamaz' mesajı verdi.

Ankara'da dün akşam gözaltına alınan ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu çıkarıldığı Ankara Adliyesi'nde tutuklandı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu, Dersim merkezli 11 ilde 4 Nisan sabahı yapılan operasyonda İstanbul'da gözaltına alınarak Dersim'e götürülmüş ve 7 günlük gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ankara'da dün akşam gözaltına alınan Otlu, bugün Ankara Adliyesi'ne çıkarıldı. SEBGİS ile Tunceli Adliyesi'ne bağlanarak ifade veren Otlu, "Siyasi faaliyetlerimi engellemeye dönük bu kararı reddediyorum" dedi.

Mahkeme, Çiçek Otlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

"Kimse bizi teslim alamaz"

Otlu, kararı "Kimse bizi teslim alamaz" diye karşıladı. Ayrıca 8 Kasım'da görülecek duruşmaya dikkat çeken Otlu, dışarıda kendisini bekleyenlere, "Sizi seviyorum, Kasım'da görüşürüz" diye seslendi.

Soruşturma kapsamında Nisan ayında ESP MYK üyesi İlke Başak Baydar, SGDF MYK üyesi Beren Atıcı, HDP PM Üyesi Ekber Kaya'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

ESP: Faşizme teslim olmayacağız

ESP'nin konuya dair yaptığı açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Çiçek Otlu dün akşam itibariyle Ankara'da Özel Harekât Timleri tarafından gözaltına alındı. Genel başkanımız, geçtiğimiz Nisan ayında Dersim merkezli yürütülen ve 11 ili kapsayan bir operasyonla İstanbul'da gözaltına alınmış, 1 haftalık gözaltı sonrasında 11 Nisan'da çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılıp, daha sonra savcılık itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Biliyoruz ki, Genel Başkanımıza dönük bu komplocu tutum, politik İslamcı faşist iktidarın halklarımızın ve ezilenlerin sol-sosyalist, devrimci, antifaşist ve demokratik öncülerini, kurumlarını ve temsilcilerini hedef alan sivil darbeci topyekûn faşist devlet terörünün bir parçasıdır.

Ezilenlerin antifaşist örgütlenmesini ve direnişini ezme, tasfiye etme saldırısıdır. 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve 11 milletvekilini aynı anda gözaltına alınıp tutuklanmasıyla düğmesine basılan konseptin devamıdır.

Diktatör Erdoğan, kendine biat etmeyen, boyun eğmeyen tüm toplumsal muhalefeti susturma hayaliyle çürümüş iktidarını sürdürmeye, ömrünü uzatmaya çalışıyor. Zulüm ve işkenceyle toplumu terbiye edebileceğini, yalan ve dolanlarıyla kokuşmuş düzenini ilelebet gizleyebileceğini sanıyor. Milyonların, on milyonların giderek yükselen adalet ve özgürlük talebini, iradesini ve mücadelesini demagojiyle, tehditle yok edebileceğini sanıyor. Ama biz biliyoruz ki; diktatör korkaktır, çaresizdir, bitiktir!

Ve tarihin kaydettiği bütün faşistler, diktatörler ve despotlar gibi, o da fena halde yanılıyor ve kendi kaçınılmaz sonunu hazırlıyor. Çünkü devrimciler ve ezilenler direniyor ve birleşiyor. Çünkü halklarımız diktatörün gerçeğini her geçen gün daha çıplak biçimde görüyor ve kavrıyor. Çünkü “ESP umuttur, umut dimdik ayakta!” Çünkü Genel Başkanımız Çiçek Otlu'nun, faşist karargâhların esareti altında bize ve halklarımıza seslendiği gibi, “faşizme teslim olmadık, olmayacağız” diye haykırmaya devam eden devrimciler ve devrimci irademiz var.

Baskılar, komplolar bizi yıldıramaz!

Çiçek Otlu'ya özgürlük!"