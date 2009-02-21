'Eşofman giyip haber sundum'

Banu Güven: TV ekranında gördüğünüz ceketli döpiyesli spikerlerin altında şort, eşofman var. Ben de çok giydim.



Berrin Şeker Civil'in sunduğu 'Gecenin Rengi' programına konuk olan NTV'nin haber spikeri Banu Güven, haber ekranının sırlarını açıkladı.



Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Berrin Şeker Civil'in "Altlarına eşofman falan giyip gelen spikerler var. Sende de hiç öyle bir şey var mı?" sorusunu şu yanıtı verdi:



"24 Saat'i yaptığımda daha rahat giyinebiliyordum ama akşam haberlerinde daha ziyade bir döpiyes durumu var. Alt taraf görünmüyorsa eğer eşofmanla çıktığım oldu. Bir arkadaşımız mesela yazın, gayet iyi sesini tanıyabileceğiniz arkadaşlardan bir tanesi, gömleği aşağıya bırakır, kravat falan şık süper görünüyor ama aşağıda şortu ve spor ayakkabısı vardı."

