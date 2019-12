Eşofman bağımlıları

Şahan Gökbakar bir filmin galasına giderken eşofman altı giyiyor. Bergüzar Korel ve Cem Yılmaz röportaj verirken gazetecilerin karşısına Adidas’ın yandan üç çizgili eşofman altıyla çıkıyor. Dansçılar, sporcular, rap ve hiphop şarkıcıları eşofmanı resmi üniformadan sayıyor. Eşofmanın rahatına alışanlar artık sinemaya, alışverişe, restorana, eğer kovulma riskleri yoksa işe bile başka bir şey giyme zahmetine katlanmıyor.



Gülse Birsel bu durumu Avrupa Yakası dizisinin senaryosuna bile taşıdı. Yani dikkat, eşofman bağımlılığı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Eşofmanla jean pantolon arasında çok ciddi bir rekabet var.



Oysa çok kısa süre önce eşofman spor yaparken ya da evde aile arasında aylaklık ederken giyilen giysiydi. Ama sonra iki faktör yüzünden yaygınlaştı. Birincisi, tasarım çeşitliliği. Nike, Adidas ve Puma gibi spor markaları renk çeşitliliğine önem verdi, ünlü tasarımcılarla anlaşmalar imzalayıp özel koleksiyonlar üretti. İkinci faktör ise rahatlık. Eşofman kullanıcılarının hepsi bu rahatlığa bir kere alışınca bir daha asla bırakılamayacağını söylüyor. Cepli pantolon, jean, en yumuşağından kumaş pantolon, hiçbiri lastikli eşofmanların yerini tutamıyor.



Adidas Türkiye Pazarlama Direktörü Müge Çelebioğlu Acar, sporcuların maç öncesi ve sonrası giydiği bu giysinin nasıl popüler olduğunu anlatıyor: "Aynen spor ayakkabıda olduğu gibi eşofman da sokağa taştı. Vazgeçilmez, çünkü hem trendy hem rahat. Gençler eşofman üst ve altlarını ayrı ayrı kombinliyorlar. Hatta bazıları, bazı modelleri topuklu ayakkabılarla bile giyiyor."



Nike Türkiye de eşofman modasının sokak modasının bir parçası olduğu görüşünde. Bu sene bol kesimli, uzaktan bakınca pantolon mu eşofman mı anlaşılmayan modellerin moda olduğunu da ekliyorlar. Puma Pazarlama Müdürü Esin Işık, bu modanın iş hayatında resmi giyinen insanlar tarafından yaratıldığını düşünüyor: "Resmi giyimden sıkılanlar, hafta sonu eşofmandan başka şey giymez oldu ve bu trend ortaya çıktı." Modanın yayılmasında ise üniversite öğrencilerinin payının büyük olduğunu düşünüyor: "Artık kimse okula giderken eşofman giymekten utanmıyor. Aksine gençler arasında en farklı, en sıradışı eşofmanı bulup giymek gibi bir yarış başladı."



Volkan Demirel - Fenerbahçe ve Milli Takım Kalecisi



Sinemaya, yemeğe eşofmanla gidiyorum



Sayısını veremeyeceğim kadar çok eşofmanım var. Hemen hemen hepsi de Nike. Yeni bir eşofman alırken farklı ve enteresan renkleri tercih ediyorum. Eşofman takım çok fazla giymem, alt ve üstlerini ayrı ayrı giyerim. Mesela şu an sizinle konuşurken üzerimde bir jean ve fermuarlı bir eşofman üstü var. Sinemaya veya yakın bir arkadaşımla yemeğe giderken pantolon giymeye üşendiğim için, eşofmanlarımı giyip çıkıyorum.



Aydan Uysal - Dansçı



Kesinlikle bağımlısıyım



Kesinlikle bir eşofman bağımlısıyım ben. Nike sponsorum olduğu için de çok şanslıyım. Çok fazla eşofmanım var, ama hepsini de kullanıyorum. Breakdance yaparken eşofman giyiyorum. Eşofman alırken, kumaşın esnek olmasına, yaptığım hareketleri kısıtlamamasına ve biraz bol olmasına dikkat ederim. Yazları eşofman üstüne kısa body, dans eğitimi verirken de bol ve dökümlü şeyler giyerim. Eşofmanla her yere gidebilirim. Mesela geçenlerde önce Latin gecesine sonra hiphop gecesine gittim.



Ayben - Rap şarkıcısı



Düğün hariç her yere giderim



20’den fazla eşofman takımım var. Eşofman altını her şeyle, her şekilde ve her yere giyerim. Pantolon benim için ne ise eşofman da o. Çok klasik bir ceket ya da body ile bile giyerim. Düğün hariç aklınıza gelebilecek her yere eşofmanla gidebilecek bir insanım.



Arda Turan - Galatasaray ve Milli Takım Oyuncusu



Şu anda dolabımda 30’dan fazla var



Şu anda dolabımda 30’dan fazla eşofmanım var. Özellikle normal pantolon kesimine yakın altları tercih ediyorum. Mesela Nike’ta gri bir eşofman altı var, kesimi çok iyi, onun üzerine kot ceket giyip çıkıyorum. Kotların üzerine de kapüşonlu ve fermuarlı eşofman üstü giyiyorum sık sık. İtiraf edeyim arkadaşlarımın evine, alışveriş merkezine giderken eşofmandan başka şey giymiyorum.



Joker Murat - Break Dansçı



60 eşofmanım var, bence az bile



Eşofman bağımlısıyım, 60’a yakın eşofmanım var ama 90’lardan beri dans ettiğim için bence bu sayı az bile. O zamanlar ne zaman nerede dans edeceğim belli olmadığı için her yere eşofmanla giderdim. Bu da beni bağımlı yaptı. Terlemeyi önleyen pamuklu kumaşları tercih ediyorum. Break dans sırasında mikrofiber kumaşı tercih ediyorum. İstediğim eşofmanları Puma’dan buluyorum. Çok şık gece kulüplerine bile eşofmanla gitmekten çekinmem. İstediğim hareketi yapabiliyorum, ceplerimden bir şey düşürme kaygım da olmuyor.



Her şey Beckenbauer’in eşofmanından çıktı



Adidas’ın yandan üç bantlı eşofman altlarının tarihi 70’lere dayanıyor. Bu ürün 1973’te efsanevi futbolcu Franz Beckenbauer’ın antrenman eşofmanı olarak kullandığı üründen esinlenilerek yapılmış. Bugün her türlü rengiyle günlük yaşamda sokaklarda, gece eğlencesinde rahatça kullanılıyor.