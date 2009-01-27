Esneyebilen elektronik malzeme üretildi

Amerikalı bilim adamları, normal çalışmasında herhangi bir sorun yaratmaksızın katlanabilen ve esneyebilen elektronik malzeme ürettiler.



ABD'nin Miami, Illinois ve Northwestern üniversitelerinde geliştirilen yeni esnek elektronik tasarımı, bu devrelerin çalışmasında soruna neden olmadan, zor ve karmaşık koşullara uygulanabilme fırsatı sunuyor.



Araştırmacılar, yeni elektronik stratejisinin, bir tirbuşonun mantarı sıkıştırması gibi yüzde 140'a varan yüksek esneklik olanağı sağlayan yarı iletken nano malzemeden üretildiğini belirterek, esnek elektronik tasarımının, elektronik devrenin esneme, baskıya maruz kalma, katlanma ve diğer mekanik deformasyonlar karşısında performansı düşmeden çalışmasına olanak sağladığını kaydettiler.



Amerikalı bilim adamlarının çalışması, Ulusal Bilimler Akademisi'nin bilimsel yayınının bu ayki sayısında tanıtıldı.