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Sağlık

Esneme egzersizleriyle vücudunuzu esnekleştirin

Araştırmalar haftada birkaç gün 55 dakika spor yapmanız gerektiğini gösteriyor.

18 Ocak 2009 02:00

Siz her gün yaptığınız egzersizleri 30 dakikaya indirebileceğinizi düşünürken, araştırmalar haftada birkaç gün 55 dakika spor yapmanız gerektiğini gösteriyor. Peki, 'egzersiz' ne demektir? Bu kelime sanıldığı kadar karmaşık değildir ve işe bir an önce spor ayakkabılarınızı giyerek başlayabilirsiniz.

Stresle savaşabilirsiniz

* Uzmanlar kalp hastalarına 30 dakika egzersiz önerir ve hastalıklardan korunurken sağlıklı kiloda kalmak için de hareketin şart olduğu bilinir.
* Bize göre ise egzersizler sizin için çok daha fazla önem taşır. Yaşlanmaya, kalp hastalıklarına, osteoporoza, karın bölgesindeki şişliğe, kireçlenmeye, hafıza kaybı ve strese karşı savaşır.
* Siz de vücudunuzun son kullanma tarihinin erken gelmesini istemiyorsanız, tavsiyelerimize dikkat edin! Her gün 10 bin adıma kadar yürüyün. 30 dakikada yaklaşık 3 ila 5 bin adım arasında yürümeye gayret edin.

Yürüyüşleri üçe bölün

* Zamana mı sıkıştınız? O halde üç seferde 10'ar dakikalık yürüyüşler de en az bu kadar faydalıdır. Bu küçük yürüyüşler bile tansiyonunuzu, kötü kolesterolünüzü ve iltihap seviyenizi düşürür; iyi kolesterolünüzü artırır.
* Basit yoga hareketleri ve düz esneme egzersizleri ise vücudunuzun elastikiyetini artırır. Bir dakikalık esneme hareketi bile sizi iyi hissettirir.

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