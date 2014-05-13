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Bilim / Teknoloji

Esnek, katlanabilir cam üretildi

Akdeniz Üniversitesi'nde bir ekibin ürettiği cam, cep telefonu ve televizyon ekranlarıyla, bilgisayar monitörlerinde kullanılabilecek

13 Mayıs 2014 13:54

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç başkanlığındaki ekip, 1 yıllık çalışma sonunda esnek, katlanabilir cam üretti.

Cep telefonu ve televizyon ekranlarıyla, bilgisayar monitörlerinde kullanılabilecek esnek katlanabilir cam için, yabancı alıcıları dikkate alarak Alman Patent Dairesi'ne başvuru yapıldı.

Mevcut teknolojiyle son zamanlardaki televizyon ekranlarının hafif esnetilebildiğini belirten Prof.Dr. Arpaç, geliştirdikleri sistemde ise 1- 2 mikron kalınlığındaki cam filmi folyo üzerine uyguladıklarını, folyonun camın oksijen ve nem geçirgenliğini sıfıra indirdiğini, bunu OLED (Organik Işık Yayan Diyot) yüzeye uygulayıp rulo hale getirilebilen cam elde ettiklerini açıkladı.

İstenildiği kadar esnetilse bile kırılma riski olmayan bu ürünün son dönemdeki elektronik cihazlarda rahatlıkla kullanılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Arpaç, 3 Japon firmasıyla da görüşmelere başladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Arpaç, "Bu camı televizyon ekranında ya da cep telefonu ekranında uygulayarak katlanabilir bir ekran yapabiliyorsunuz. A4 formatında bir ekran oluşturabiliyoruz. Şimdi bunun laboratuvar düzeyinden çıkıp fabrika düzeyine sokulması lazım" dedi.

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