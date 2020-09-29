Esnek çalışmayı artıracak istihdam paketi Meclis'te: Gençler ve 50 yaş üzerindekiler uzun vadeli sigorta primleri ödenmeden çalıştırılabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin ayda 10 günden az çalışması durumunda uzun vadeli sigorta primleri ödenmeden, sadece iş ve meslek hastalığı sigortasıyla çalışmalarını öngören bir yasa teklifi hazırladı.

Sabah’ta yer alan habere göre, esnek çalışma modellerini artırması planlanan istihdam paketi revize edilerek Meclis'e gönderildi.

Pakete göre, 29 yaş altı gençlerin ayda 10 günden az çalıştırılması halinde uzun vadeli sigorta primi yatırma zorunluluğu olmayacak. Yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi yatırılması yetecek.

İşveren daha az prim yatıracak

Böylece normalde bir işçi için ayda yüzde 22.5 oranında işveren, yüzde 15 oranında da işçi primi olmak üzere yüzde 37.5 oranında prim ödeyen işverenler, işçiyi 10 günden az çalıştırdığı işçi için sadece yüzde 2 oranında prim yatıracak.

Yasa teklifine göre, gençler ve elli yaş üstündekilere belirli süreli sözleşmeyle iki yıla kadar çalışmaları için düzenlemeye gidildi. Buna göre 50 yaş üzeri de yarı zamanlı çalışabilecek, ayda 30 gün yerine, 15 gün çalışarak çalıştıkları sürenin ücretini alacaklar.

Çalışanlar için gelir vergisinde indirim uygulanacak.

50 yaş üstü de yarı zamanlı çalışacak

Tam zamanlı çalışmadan yarı zamanlıya geçenlerin çalışmadıkları sürelere ilişkin primleriyse emekliliklerinin gecikmemesi için devlet tarafından karşılanacak.

Bu kapsamda ayda 30 gün yerine 15 gün çalışan kişi, yarım ücret alacak ancak primi 30 gün üzerinden yatırılacak.

İş Kanunu'na göre, iş sözleşmeleri esas olarak "süresiz" yapılıyor. "Belirli süreli" sözleşme ise istisnai durumlarda söz konusu. Yeni düzenlemeyle, işin süreli olup olmadığına bakılmaksızın ve zincirleme olarak belirli süreli sözleşme yapılabilecek.