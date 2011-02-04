-ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİNE YASAL DAYANAK TBMM (A.A) - 04.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren ''Torba Tasarı''nın 4. bölümünde yer alan 18 madde kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanı genişletilerek ödenek miktarı yeniden düzenleniyor. Buna göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması, işyerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması hallerinde işyerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek. Kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Ödenek, günlük brüt ücretin yüzde 60'ı oranında olacak. Miktar, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Tasarı ile 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalı için özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor. Buna göre, 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının sigorta primlerinin işverene ait tutarı işe alındıktan sonra belirli sürelerle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkeklerin 24 ay süreyle meslek belgesi sahiplerinin belgelerinin niteliğine göre 48 veya 36 ay süreyle 29 yaşından büyük erkekler ise meslek belgelerine göre 24 ay süreyle çalışacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimini tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin 12 ay süreyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde de ilave 6 ay süreyle işverene ait primleri karşılanacak. Sigortalı bu destekten bir kez yararlanabilecek. İşverene ait primlerin fondan karşılanması için işverenin SGK'ya prim, para ve gecikme cezası borcu bulunmaması gerekecek. Sigorta prim desteği süresi, Bakanlar Kurulu'nca 5 yıla kadar uzatılabilecek. Kayıtdışı çalıştırma ve kaçak yabancı çalıştırma konusundaki denetimler sıkılaştırılacak. Yabancıların çalışmalarında işverenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği müfettişlerce denetlenecek. -EVDEN VE UZAKTAN ÇALIŞMA- Son yıllarda fiilen uygulanan ''evden çalışma'', ''uzaktan çalışma'' ve ''çağrı üzerine çalışma'' gibi esnek çalışma modelleri yasal dayanağa kavuşturuluyor. Bu çalışma modellerinin usul ve esasları belirleniyor. İşe alınacakların deneme süresi 2 ay, ilk defa işe alınacakların deneme süresi ise 4 ay olacak. 2 aylık süre, toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar uzatılabilecek. Erken doğum yapan kadın işçi doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek. 8 hafta olan iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonrası izne eklenecek. Turizm sektöründe 2 ay olan denkleştirme süresi toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar çıkarılabilecek. İşyerlerine vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılacak. Bu konuya ilişkin maddenin görüşmeleri CHP'nin talebi üzerine kapalı oturumda gerçekleştirildi. Elektrik motorlu taşıt araçlarına diğerlerinden farklı şekilde ÖTV uygulanmasına imkan sağlanıyor. -KONUŞMALAR- Değişiklik önergeleri üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, aylardır ''İngiliz viski şirketlerinin borcu var mı'' diye sorduğunu ifade etti. 2003 yılı gümrük müfettişleri raporuyla ortaya çıkan konunun yargıya gittiğini ve kararın kesinleştiğini belirten İnce, ''Bir kısmıyla ilgili düzeltmeye gidilmiş, doğru. 7 yıldır niye tahsil etmiyorsunuz? Ayrıca karar düzeltme icrayı durdurmaz'' dedi. İnce, şunları söyledi: ''Şimdi dışarıya çıkıyorsunuz koşa koşa içeriye geliyorsunuz oy kullanıyorsunuz. Kime oy kullanıyorsunuz biliyor musunuz? İngiliz viski şirketlerine oy kullanıyorsunuz. Vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu tasarının içinde çek mağdurları yok, kredi kartı mağdurları yok, çiftçinin Ziraat Bankasına olan borcu yok, esnafın Halk Bankasına olan borcu yok. Seçimler yaklaştı, liste kaygısı olabilir. 'Göz göre göre burada İngiliz viski şirketlerine kıyak yapılıyor ama ben buna da 'evet' demezsem beni bir daha listeye koymazlar' diye düşünüyor olabilirsiniz. Koymazlarsa koymasınlar. Dik durmak önemlidir.'' AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, ''Bir İngiliz viski şirketine kıyak geçildiğinin'' söylediğini anımsatarak, CHP'li milletvekillerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda bu düzenlemeye muhalefet şerhi koymadığını söyledi. ''Bu yapılan doğrudur ve ayırma imkanı yoktur'' diyen Canikli, şöyle devam etti: ''500 milyon dolarsa eğer söylendiği gibi, karar kesinleştiği için vergi aslının tamamını alıyoruz. Bir kıyak kesinlikle söz konusu değil. 'Bir basın grubu da faydalanıyor' denildi. Faydalanacak elbette, onu da ayırma imkanımız yok ve karar kesinleşmediği için ana paranın yüzde 50'sini sileceğiz bu kanun çıkarsa. Elbette o mükellefin de hakkı, ayrım yapamayız. Bunun gibi yüzlerce mükellef örneği var. Kimseye ayrıcalık yapma şansımız yok.'' Verdiği aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine Başkanvekili Nevzat Pakdil, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.