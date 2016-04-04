'Esnek çalışma' bu hafta TBMM genel kurulunda görüşülecek

Kamuoyunda 'esnek çalışma' olarak bilinen İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda değişiklik yapan kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta ele alınacak.

Sendikaların karşı çıktığı ve 'temel kanun" olarak görüşülecek tasarı, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modellerini düzenliyor.

Tasarı yasalaşırsa doğum izninde, askerlik hizmetinde, mevsimlik tarım işlerinde, ev hizmetlerinde, iş güvenliği bakımından acil işlerde, iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması gibi hallerde geçici iş ilişkisi kurulmasının önü açılacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile madenlerde ise geçici işçi çalıştırılamayacak.