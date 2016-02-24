'Esnek çalışma' tasarısı ne getiriyor?

TBMM Sağlık Komisyonu, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve belirli şartlar dahilinde esnek çalışma modelini öngören tasarıyı kabul etti. Sendikalardan daha önce bu tasarıya yönelik tepkilerini dile getirmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tasarı ile özel istihdam bürosunun faaliyet alanı genişletiliyor, geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti bu bürolara veriliyor. Tasarı, özel istihdam bürolarına, işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak, işçisini geçici olarak işverene devri yetkisini getiriyor.

Ancak bunun için özel istihdam bürolarının, Türkiye İş Kurumundan geçici işçi sağlama yetkisi alması gerekecek.

Düzenleme geçici iş ilişkisi kurulabilecek halleri de belirliyor.

Buna göre doğum izni ve doğum sonrası kısmi çalışma hakkı kullanan, askerlik hizmetini yapan ve iş sözleşmesi askıya alınan çalışan yerine başka bir işçi ile geçici iş ilişkisi, bu hallerin devamı süresince kurulabilecek.



Süre sınırı aranmayacak



Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan geçici iş ilişkisi oluşturulabilecek.

İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen şekilde artması halinde ve mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halinde, en fazla dört ay süresince geçici iş ilişkisi kurulabilecek.



Madenlerde geçici işçi çalıştırmak yasak



Kamu kurum ve kuruluşlarında, madenlerde ise geçici işçi çalıştırılamayacak.

Özel istihdam bürolarının, geçici iş ilişkisi kurma yetkisi alabilmesi için başvuru tarihinden önceki iki yıl süresince kesintisiz faaliyet göstermesi gerekecek.

Tasarının kısa sürede TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.



Türk-İş: Köle pazarı sistemi



Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, tasarı ile ilgili olarak "Köle pazarı gibi bir sistemin ilk adımı olmasından korkuyoruz" demişti.