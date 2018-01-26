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Esnaftan sokak köpekleri için barınak

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta esnaf Hayriye Yılmaz, soğuk kış aylarında sokak köpeklerinin üşümemesi için iş yerinin önündeki kaldırıma battaniye serip, etrafını kartonlarla çevirerek barınak yaptı

26 Ocak 2018 16:33

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta esnaf Hayriye Yılmaz, soğuk kış aylarında sokak köpeklerinin üşümemesi için iş yerinin önündeki kaldırıma battaniye serip, etrafını kartonlarla çevirerek barınak yaptı.
Kentte Sakarya Caddesi esnafı, her sabah iş yerlerini açmak için geldikleri bölgede bulunan sokak köpeklerini besliyor. Esnaf Hayriye Yılmaz da soğuk kış aylarında köpeklerin üşümemesi için iş yerinin önündeki kaldırıma battaniye serip, etrafını kartonlarla çevirerek barınak yaptı. Yılmaz, uzun zamandır köpeklerin dükkân önünden ayrılmadığını belirterek, \"Burada sokak köpeklerine bakıyorum. Kendi imkânlarımla barınak yaptım. Dükkânımın önüne battaniye serdim ve etrafını karton kutuyla kapatıyorum. Her gün yiyecek yardımında da bulunuyorum\" dedi.

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