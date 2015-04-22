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Yaşam

Esnafla AKP'li belediye başkanı arasında 'Suriyeli' tartışması

'İşin içine peygamberi karıştırma...'

22 Nisan 2015 16:24

Zeytinburnu esnafıyla görüşen ve fesleğen dağıtan AKP’li Zeytinburnu belediye başkanı Murat Aydın’a, bir esnaf sert tepki gösterdi.

Suriyeli sığınmacılar konusunda şikayetini dile getiren esnaf, Suriyelilerden vergi alınmadığını, kaçak sigara sattıklarını söyledi. Ancak Belediye Başkanı Aydın, peygamberden söz ederek bir şeyler anlatmaya çalışsa da tepkili esnaf sözünü keserek “Orayı karıştırma… Adam kaçak sigara satıyor, memlekete zararı var, sen diyorsun ki öyle bakmayacaksın… Ben burayı kapatacağım, bir Suriyelinin üstüne yapacağım, vergi yok algı yok..” ifadelerini kullandı.

İşte kameraya yansıyon o görüntüler:

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