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Yaşam

Esnafın dövdüğü Suriyeli çocuğa tatil hediyesi

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de bir lokantada yemek yiyen müşterilere mendil satmaya çalışan çocuğu bir esnaf tokatlamıştı

25 Temmuz 2015 18:25

Mendil satmak isterken esnaf tarafından darp edilen 11 yaşındaki Suriyeli Ahmed, ailesiyle birlikte Balçova'da bir termal otelin misafiri olarak hayatının ilk tatilini yapıyor. 

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de bir lokantada yemek yiyen müşterilere mendil satmaya çalışan Suriyeli çocuk, esnafın saldırısına uğramıştı.

Ntv'nin haberine göre, Suriyeli çocuk, Basmane Meydanı'nda lokantada yemek yiyen vatandaşların yanına giden çocuğun alandan uzaklaşmasını isteyen lokanta çalışanı, çocuğun direnmesi üzerine küçük çocuğu tokatlamıştı.

Suriyeli Ahmed, ailesiyle birlikte tatil yapıyor

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