Esnafın beslediği "Sarı" isimli köpeği suratından bıçakladılar!

İstanbul Büyükçekmece'de, esnafın beslediği 'Sarı' isimli köpek, kimlikleri bilinmeyen iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Ekim Pazar saat 01.00 Büyükçekmece'deki bir dükkanın önünde yaşanan olayda, gece saatlerinde 2 kişi, esnafın beslediği 'Sarı' isimli köpeği suratından bıçakladı. Yüzü kanlar içinde tatlı satılan iş yerinin önüne gelen Sarı, çalışanlar tarafından hızla veterinere götürüldü. Köpeğin yğüzüne 6 dikiş atıldı.

Durumu iyi, esnaf faillerin yakalanmasını istiyor

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı olayının faillerinin hala yakalanamadığını belirten esnaf, saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyor. 'Sarı'nın da durumunun iyi olduğu söyleyen esnaf dikişlerin 4 gün sonra alınacağını söylüyor.

"Gözünden kan geliyordu"

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Mustafa Durmaz, "Biz akşam burada çalışıyorduk. Köpek müşterilerin arasında geziyor, müşteriler onu seviyor. Bir şekilde buradaki herkes ile kaynaşmış. Milletin çocukları gelip, seviyor. Gece saatlerinde 2 şahıs vardı.



Onlarla herhalde bir sorun oldu. Onlar bunu kızdırdı ya da başka bir şey oldu. Buradaki vale arkadaşlar, 'Köpeğe bir şey oldu' dediler. Geldim, baktım kan revan içinde. Gözünden kan geliyor. Gözünün kenarından bıçaklanmış. Biz arabaya bindirdik. Hemen veterinere götürdük. Şu anda iyi. Tedavisi devam ediyor. 4 gün sonra dikişleri alınacak" dedi.