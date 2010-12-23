T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ESNAFA KÜRTÇE ETİKET DAĞITILDI ŞIRNAK (A.A)

23 Aralık 2010 21:19

-ESNAFA KÜRTÇE ETİKET DAĞITILDI ŞIRNAK (A.A) - 23.12.2010 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, esnafa sebze ve meyve isimlerinin Kürtçe yazıldığı etiketler dağıtıldı. Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur ve BDP Cizre İlçe Başkanı Esat Malkuç'ın yer aldığı bir grup, esnafa sebze ve meyve isimlerinin Kürtçe yazıldığı etiketleri dağıttı.  Grup adına konuşan Bahdin Robar, temel amaçlarının Kürtçeyi alışveriş dili yapmak olduğunu söyledi. Başta Kürtçe olmak üzere bütün dillere saygı gösterilmesini istediklerini ifade eden Robar, ''Halkımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve duyarlı bütün kesimleri, günlük hayatlarında anadillerini konuşmaya ve çocuklarına öğretmeye çağırıyoruz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24