-ESNAFA KÜRTÇE ETİKET DAĞITILDI ŞIRNAK (A.A) - 23.12.2010 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, esnafa sebze ve meyve isimlerinin Kürtçe yazıldığı etiketler dağıtıldı. Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur ve BDP Cizre İlçe Başkanı Esat Malkuç'ın yer aldığı bir grup, esnafa sebze ve meyve isimlerinin Kürtçe yazıldığı etiketleri dağıttı. Grup adına konuşan Bahdin Robar, temel amaçlarının Kürtçeyi alışveriş dili yapmak olduğunu söyledi. Başta Kürtçe olmak üzere bütün dillere saygı gösterilmesini istediklerini ifade eden Robar, ''Halkımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve duyarlı bütün kesimleri, günlük hayatlarında anadillerini konuşmaya ve çocuklarına öğretmeye çağırıyoruz'' dedi.