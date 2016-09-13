Esnafa, kimyasal madde alan müşteriyi ihbar zorunluluğu

Belçika hükümeti, Brüksel saldırılarının ardından, bazı kimyasal maddelerin satışıyla ilgili yasayı yeniden düzenledi.

Yeni yasa uyarında eczane, yapı marketi, boya deposu gibi işletmeler, bomba yapımında ve saldırılarda kullanılabilecek sülfürik asit, aseton, gübre gibi maddeleri satın alan müşterilerini derhal polise bildirecek.

Yasal miktarın üzerinde kimyasal madde satan ve alanlara, 5 yıl hapis ve 100 bin euro para cezası verilecek.

Belçika Başbakan Yardımcısı Kris Peeters, Avrupa Birliği'nin talebi üzerine böyle bir düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Kris Peetres'e göre, bu listedeki kimyasal maddelerle "potansiyel bir terörist" kolayca TATP bombası yapabilir.

Peetres, geçen 22 Mart'ta başkent Brüksel'de düzenlenen ve 33 kişinin öldüğü saldırılarda da, aynı malzemelerden yapılan TAPT bombası kullanıldığını belirtti.

Hükümet tarafından yeni düzenleme ile ilgili olarak Belçika esnafına bir dizi uyarıda bulunuldu.

Buna göre esnaf, "potansiyel saldırganların" belirlenmesi için, müşteri davranışlarına da dikkat edecek.

Tehlikeli madde satın alan sinirli ve heyecanlı müşteriler, satın aldığı malzemelerin kullanımı konusunda mantıklı açıklama yapamayanlar ve yüklü miktarda peşin ödeme yapanlar da esnaf tarafından güvenlik güçlerine ihbar edilecek.

Satıcılar, tehlikeli kimyasal madde satın alan müşterilerin bedensel farklılıklarını da not etmek zorunda. Müşterinin görünüşün, vücudundaki dövme gibi işaretler de not edilecek.

Bu bilgiler, müşterilerin kullandığı aracın plaka numarası ve özellikleriyle birlikte federal polis ya da terörle mücadele ekiplerine iletilecek.

Esnaf, satın almasa bile saldırı amaçlı kullanılabilecek kimyasal maddeleri soran, bunlarla ilgilenen kişileri de ihbar edecek.

Patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde satan esnaf, depo ya da dükkandaki herhangi bir kayıp ya da hırsızlık durumunda da, kısa süre içinde polisi bilgilendirmek zorunda.

Şüpheli şahıslara kimyasal madde satan esnaf ile alıcılara 5 yıla kadar hapis ve 100 bin euro para cezası uygulanacak.

Belçika Ekonomi Bakanlığı da, tehlikeli madde satışı konusunda esnafı uyarmak amacıyla, Flamanca ve Fransızca broşür hazırlıyor.