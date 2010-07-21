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Yaşam

Esnaf ziyaretine giden Belediye Başkanı'na yumruk

Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta ile bir esnaf lokantasında imar konusunda tartışan kişi, başkana yumruk attı.

21 Temmuz 2010 03:00

T24 - Aksaray'da bir açılış törenine katılan Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Pala, tören sonrası gerçekeştirdiği iş yeri ziyaretlerinde mağdur olduğunu dile getirne bir esnafla tartışması ardından yumruklu saldırıya uğradı.

Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta ile bir esnaf lokantasında imar konusunda tartışan kişi, başkana yumruk attı.  

Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta, Kent Meydanı Düzenleme Projesi kapsamında Valilik arkasında bulunan ve belediye tarafından ihaleye çıkarılarak kiralanan iş yerlerinin açılış törenine katıldı. 

Törenden sonra bir iş yerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet eden Palta, imar uygulamaları nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Ahmet G. adlı bir kişinin sözlü sataşmasıyla karşılaştı. 

Ahmet G, tartıştığı Belediye Başkanı Nevzat Palta'nın yanına giderek yumruk attı. Yumruk, Palta'nın boynuna isabet etti. Etkisiz hale getirilen Ahmet G, polise teslim edildi.


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