Esnaf odası başkanından homofobik açıklama

İzmir Hamamcılar Banyocular Esnaf Odası Başkanı Nafi Karaca, tarihi Namazgah Hamamı teklifini homofobik açıklama ile duyurdu: “Benim verdiğim fiyatın 2-3 katını verenler olur ama burası sonra gey hamamı olur.”

Kaos GL'den Gözde Demirbilek'in haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16. yüzyılda inşa edilen ve geçtiğimiz Ocak ayında başlayan restorasyon ile ayağa kalkan Namazgah Hamamı'nı kiralayacak.

Ege Haber’in haberine göre İzmir Hamamcılar Banyocular Esnaf Odası Başkanı Nafi Karaca, Oda’nın teklifini “geylere teslim edip kötü amaçla kullanılmasını istemiyoruz” diyerek homofobik bir açıklamayla duyurdu.

“Burayı kiralayarak kullanmayı teklif ettim. Pınarbaşı’ndaki belediye hamamını da oda olarak kiralamıştık, bunu da kira olarak alıyoruz. ‘Benim verdiğim fiyatın 2-3 katını verenler olur ama burası sonra gey hamamı olur. Burası İzmir’in gözbebeği’ dedim. (…) Tarihi dokunun korunmasını ve buranın gerçek hamam olarak çalışmasını istiyoruz. Türk hamamı diyoruz. Geylerden gelecek talep doğrultusunda bunun fiyatı da artabilir ama onlara teslim edip de kötü amaçla kullanılmasın.”

Ege Haber, Oda Başkanı Karaca’nın homofobik açıklamasını “mekanın LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender ve İnterseks) bireyleri tarafından kullanılmaması yönünde bir refleks geliştirdiklerini açıkladı” ifadesiyle verdi.