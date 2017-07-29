Esnaf döven koruma polisi ve şoför açığa alındı

Bir esnafı darp eden Uşak Belediye Başkanı'nın koruma polisi ve makam şoförü açığa alındı. Uşak Valiliği idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Esnaf Mehmet Otur’u darp eden, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın koruma polisi H.U. ve makam şoförü S.U. açığa alındı.

27 Temmuz Perşembe günü, bir nikahtan çıkan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Mehmet Otur’un işlettiği tekel bayisinin önünden geçti. Daha sonra Cahan’ın koruma polisi H.U. ve makam şoförü S.U. dükkana gitti.

Yaşanan tartışmanın ardından H.U. ve S.U., Otur’a vurmaya başladı. Yere düşen Otur’u sürükleyerek dışarı çıkaran H.U. ve S.U., dışarıda da Otur’u darp etti. Dükkana gelen polis ekipleri Mehmet Otur’u kelepçeleyerek polis merkezine götürdü. Otur’un darp edildiği anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

H.U. ve S.U. ile aynı polis aracında olduğunu söyleyen Otur, araçta da darp edildiğini iddia etti. H.U. ve S.U. ise Mehmet Otur’un, belediye başkanı Nurullah Cahan’a küfür ettiği öne sürdü. Uşak Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada Otur’un “terör örgütü lehine slogan attığı” ve Otur’a şiddet uygulanmadığı savunuldu.

Valilik: İdari soruşturma başlatıldı

Uşak Valiliği İl Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden, bugün yapılan yazılı açıklamada, koruma polisi H.U. ve şoför S.U.’nun açığa alındığı duyuruldu. İdari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“İşyeri sahibi Mehmet Otur ile Uşak Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.U. ve UTAŞ şirketinde görevli makam şoförü S.S. arasında bir tartışma meydana geldiği; neticesinde şahısların birbirlerini darp ettikleri ve karşılıklı hakarette bulundukları anlaşılmıştır. Şahıslar birlerinden karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine haklarında savcı talimatıyla adli soruşturma ve Valilik makamınca idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından polis memuru ve şoför açığa alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”