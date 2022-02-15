"Esnaf dolaplarını iade etmeye başladı; elektrik zamları geri alınmalı"

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, artan faturaları ödemekte güçlük çeken esnafın dolaplarını iade etmeye başladığını, kasapların da dolaplarını çalıştıramaz hale geldiğini söyledi. Bilen, bu yüzden zor günler geçiren esnafın sorununa bir an önce çözüm getirilmesini talep etti.

Sözcü'den Kemal Atlan'a konuşan Bilen "yeni yılın ilk günlerinde elektrik faturalandırma sisteminde kademeli sisteme geçildiğini ve yüzde 50 ile yüzde 127 değişen oranlarda aylık 210 kilowatt saatlik tüketim sınırına göre zam yansıtılmaya başlandı. Aylık belirlenen bu sınırı geçmemek için evlerde bile buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, ütü gibi zorunlu cihazların hiç çalışmaması gerekiyor” dedi.

"Esnaf dolaplarını iade etmeye başladı"

Bilen, “Bununla birlikte bu zorlu kış şartlarında işyerlerinde zorunlu olarak çalıştırılması gereken ısıtma cihazları gibi buzdolapları, yanması gereken ışıklar ile tabelalar bundan sonra yanmayacak demektir” diye konuştu.

“Esnaf dolaplarını iade etmeye başladı, kasaplar dolaplarını çalıştıramaz hale geldi” diyen Bilen, “Şehirlerde birçok cadde ve sokağın aydınlanmasında büyük önem taşıyan ışıklı esnaf tabelaları da bundan sonra yanmama durumuna geldi. Eğer esnaf tabelalarını söndürürse sokaklar ışıksız kalır, şehir karanlığa bürünür” değerlendirmesinde bulundu.

"Elektrik zammı geri alınmalı"

Bilen ayrıca kademeli tarifedeki üst limite ilişkin olarak “Esnafımız en az 800 kilowatt saat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kwh'ye çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi” diyen Bilen, “Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrik zammı geri alınmalı” görüşünü dile getirdi.