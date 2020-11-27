Esnaf dernekleri ve çalışanlarından Kadıköy'de eylem: Esnafın ayakta kalacak gücü kalmadı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerden ötürü ekonomik olarak yıpranan yüzlerce esnaf Kadıköy'de eylem yaparak hükümetten destek istedi.

İstanbul Kadıköy’de eylem yapan yüzlerce esnaf, “Sunulan pandemi önlemleriyle ayakta kalacak gücümüz kalmadı. Bizlere gerçekçi bir çözüm sunulmasını istiyoruz” dedi.

Kadıköy İskelesi önündeki eyleme Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER), Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER), Beşiktaş Esnafları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Avcılar Cafe Bar İşletmecileri Derneği (AKİD), Kocaeli Eğlence Yerleri Yatırımcıları Derneği (KEYDER) Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) katıldı. Eyleme HDP Milletvekili Musa Piroğlu ve Emek Demokrasi Güçleri de destek verdi.

"Hükümet destek vermiyor; vergiden de vazgeçmiyor"

Eylemde konuşan KADIDER Başkanı Tuncay Savaşlı, “Zorlu pandemi sürecinin işletmeciler ve esnaf olarak farkındayız. Ancak pandeminin yarattığı ağır koşulların faturasının sadece esnafa kesilmesine anlam veremiyoruz” dedi.

Fabrika ve alışveriş merkezlerinin faaliyetine devam ettiğini vurgulayan Savaşlı, “Salgını kontrol altına almak adına adaletli davranılmamaktadır. Sektörümüze uygulanan cezalandırmayı kabul etmiyoruz. Kapalı olduğumuz dönemlerde bile ruhsatları bar statüsünde olduğu için 9 aydır açılmayan işletmelerden hâlâ kira stopajı, SSK stopajı, muhasebe stopajı, damga vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, eğlence vergisi, işgaliye vergisi, katı atık ve çöp vergisi, tabela-reklam vergisi ve faturalardan alınan vergiler tahsil edilmeye devam ediliyor. Hükümet bize herhangi bir destek vermediği gibi bizlerden aldığı vergiden de vazgeçmiyor” diye konuştu.

Esnafın talepleri sıralandı

Evrensel'de yer alan habere göre, esnafın taleplerinin sıralayan Tuncay Savaşlı, “Bu süreçte işletmelerin kapalı olduğu dönemlerde kira yardımı yapması, kredibilitesine bakılmaksızın bankaların esnafa faizsiz ve bir yıl ertelemeli kredi desteği vermesi, mevcut kredilerini faizsiz ertelemesi, çalışanlara verilen Kısa Çalışma Ödeneği ve ücretsiz izin paralarının da en az asgari ücret düzeyinde olması gerekmektedir” diye konuştu.

Pandemi önlemleriyle binlerce insanın işsizliğe ve açlığa mahkum edildiğini ifade eden Tuncay Savaşlı, “Yeme-içme ve eğlence sektörünü sınırlayarak ya da kapatarak işletme sahibi, garson, komi, barmen, aşçı, bulaşıkçı gibi çalışanları ve binlerce aileyi de kaderine terk ettiğiniz gibi, sektörün paydaşları olan müzisyen, oyuncu, performans sanatçıları, taksiciler, çiçekçiler, tekel bayileri ve binlerce tedarikçi ile çalışanlarını ve onların ailelerini işsizliğe ve açlığa mahkum ettiğinizi bilmenizi isteriz" dedi.

Esnafın ayakta kalacak gücü kalmadığını vurgulayan Savaşlı, "Bir an önce taleplerimize ses verilmesini ve bizlere gerçekçi bir çözüm sunulmasını istiyoruz. Bilinmelidir ki bu zorlu süreçte bizleri batırarak ve binlerce çalışanın evine ekmek götürmesine mani olarak ülke ekonomisini düze çıkaramazsınız. Bu nedenle bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz, esnaf destek bekliyor çünkü batıyoruz” diye konuştu. (Fotoğraf: Sendika.org)

TIKLAYIN: Esnaf dernekleri talepleri için sokağa çıkıyor