Esnaf dernekleri talepleri için sokağa çıkıyor

Koronavirüs önlemlerinden ötürü dükkânları kapanan işletmeciler, taleplerini duyurmak için bugün saat 15.30'da Kadıköy'de basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs'e karşı alınan yeni tedbirlerle dükkânlarını kapatmak zorunda kalan esnaflar, seslerini duyurmak için bir araya geliyor.



Kadıköy Esnaf Derneği, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği, Beşiktaş Esnafları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Avcılar Cafe Bar İşletmecileri Derneği ve Kocaeli Eğlence Yerleri Yatırımcıları Derneği, bugün saat 15.30'da Kadıköy'da bir basın açıklaması düzenleyecek.

Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemler ile dükkânlarını kapatmak zorunda kalan işletmecilerin talepleri şöyle:

Tüm vergiler iptal edilsin.

Esnafa kira ve kredi desteği verilsin.

Çalışanlara ekonomik destek sağlansın.

Faturalardaki vergilerden muafiyet sağlansın.