Esnaf Balıkesir'de Afrin'e destek için işyerlerine Türk bayrağı astı

BALIKESİR, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' tüm ülkeyi tek yürek haline getirdi. Cephedeki Mehmetçiğe destek vermek isteyen Balıkesir esnafı iş yerlerine birer ikişer Türk bayrağı asmaya başlayınca Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da 3 bin adet bayrak dağıtarak \"Ordumuzun yanındayız\" mesajına güçlü bir katkı yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla esnafa bayrak dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu şehir merkezinin en işlek caddesi Milli Kuvvetler’de dolaşarak esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Bayrakları alan esnaf ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Kafaoğlu’na teşekkür ettiler.

\"GÜN BİR VE BERABER OLMA GÜNÜ\"

Başkan Kafaoğlu bayrak dağıtımı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Gün bir ve beraber olma günü. Bir olacağız, beraber olacağız, iri ve diri olacağız hep beraber Türkiye olacağız inşallah. Sınırlarımızın ötesinde Afrin’de şu anda Mehmetçiklerimiz operasyon yapıyor oradaki teröristleri ve terör odaklarını dağıtıyor. Onların muzaffer olması için dua ediyoruz. Bugün ondan dolayı Büyükşehir olarak esnafları dolaşıyoruz. Bir ve beraber olmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Şu an orada askerlerimiz canla başla mücadele ederek biz Türkiye’de ki 80 milyon insanımızın huzuru için orada göğüs göğse çarpışıyorlar. Bizde buradan dualarımızla yüreklerimizle onlarla beraber olduğumuzu bu millete de hissettirmek istiyoruz. Bir farkındalık oluşturmak açısından da bayrakları dağıtıyoruz” dedi.

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