Esmeray: Vereceğiniz pembe bir kâğıt parçası; delilim var, raporlarım var, daha ne istersiniz!

Taraf gazetesi yazarı Esmeray, cinsiyet değişikliği ameliyatından sonra kimlik değişimi için Nüfus Müdürlüğü'ne açtığı dava sürecinde yaşadıklarını anlattı. Erkek hanesinden kadın hanesine geçmek için açtığı davada mahkemenin sadece isim değişikliğine karar verdiğini belirten Esmeray, "Buradan bu konuda yetkili herkese çağrımdır. Vereceğiniz pembe bir kâğıt parçası. Lütfen ne ise, nasıl ise, verin artık. Delilim var, raporlarım var, daha ne istersiniz bilemedim" dedi.

Esmeray, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm olup bitenlerden sonra kafamı çok kurcalayan sorular doldurdu. Çok basit olan bu davayı bu şekilde onaylayan yargı sistemi acaba başka davalara ne kadar doğru kararlar verdi? Bundan sonra nasıl doğru kararlar verecekler, nasıl güvenelim şimdi yargı sistemine. Verdiğiniz bu yanlış kararın neden ceremesini ben çekeyim? BEN MAVİ KİMLİKLE GEZMEK İSTEMİYORUM."

Esmeray'ın Taraf gazetesinin bugünkü nüshansında (4 Şubat 2015) yayımlanan "Kimliğimi İstiyorum" başlıklı yazısı şöyle:

Kimliğimi İstiyorum

Hâkimin yanlış kararı... Yargıtay’ın incelemeden onaması... Nüfus Müdürlüğü’nün itiraz etmemesi... Tüm sorumsuzlukların yükü yine bana yüklendi. Ben neden yeniden dava açayım? Bu yanlışı kim düzeltecek?

Anam bacım; bu devlet ya da yargı dalga geçilesi bir karar verdi benim cinsiyet geçiş sürecinden sonra açtığım kimlik değişikliği dava kararına.



Cinsiyet değişikliği ameliyatından sonra Nüfus Müdürlüğü’ne dava açılır. Mahkeme başvuru dilekçesi özeti şöyle: “Müvekkil cinsiyet değişimi ameliyatı geçirmiştir. Erkek hanesinden kadın hanesine geçişine ve adının değişmesine. vs…” diye devam eder. Mahkeme de sizden rapor ister, kanıt ister. Benim dilekçemde de aynen bu şekilde yazıldı, istenen raporlar da sunuldu. Mahkeme karar verdi: “Sadece isim değişikliğine…”



Hâkim nasıl buna karar verdi anlamak mümkün değil. Buna itiraz eden avukatlara hâkim, “yazılan bir karar, artık yapacağımız bir şey yok” demiş. Karar bir üst kurula gitti; sanırsam Yargıtay’a. Aynı şekilde itiraz etmeyen Yargıtay da onadı. Anam temyiz etsek yıllar alacak. Temyiz etmek istemedim ben. Zamanım yok. Yılardır uğraştırıyorlar sadece bir kâğıt parçası için. Yukarıda da yazdığım gibi en az iki yıl sürer temyiz işlemleri.



Gittim Nüfus Müdürlüğü’ne.. Karar sisteme düşmüş. Sadece adım değişmiş. Oradaki memura sordum, yapacağınız bir şey yok mudur diye… Adamcağız haklı olarak, aksini yaparsak suç işleriz dedi. Aldım mavi kimliği: Zeynep Esmeray…



Böyle şeyler neden en çok beni bulur onu da anlayamadım. Yarım yamalak, bohça misali bir karar.



Buradan bu konuda yetkili herkese çağrımdır. VERECEĞİNİZ pembe bir kâğıt parçası. Lütfen ne ise, nasıl ise, verin artık. Delilim var, raporlarım var, daha ne istersiniz bilemedim.



Tüm olup bitenlerden sonra kafamı çok kurcalayan sorular doldurdu. Çok basit olan bu davayı bu şekilde onaylayan yargı sistemi acaba başka davalara ne kadar doğru kararlar verdi? Bundan sonra nasıl doğru kararlar verecekler, nasıl güvenelim şimdi yargı sistemine. Verdiğiniz bu yanlış kararın neden ceremesini ben çekeyim? BEN MAVİ KİMLİKLE GEZMEK İSTEMİYORUM.



Yeniden dava açılacak. Her şey sil baştan. Hâkimin yanlış kararı... Yargıtay’ın incelemeden onaması... Nüfus Müdürlüğü’nün itiraz etmemesi... Tüm sorumsuzlukların yükü yine bana yüklendi. Ben neden yeniden dava açayım? Bu yanlışı kim düzeltecek? En doğal hakkım olan kimliğimi kim verecek? Yanlış infaz misali, ipe götürme misali bir karar. Buna benzer çok kararlar da cabası. Ben kimliğimi istiyorum.