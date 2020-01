Esmeray: Kim fahişe?

Taraf yazarı Esmeray, geçtiğimiz günlerde (10 Ocak 2015) kendisinden 21 yaş küçük Rus sevgilisi Sophia Larina için 150 bin dolarlık doğum günü partisi düzenleyen Ali Ağaoğlu'nu ve bununla ilgili haberler için bir girişimde bulunmayan RTÜK'ü eleştirdi. Bir misafirlik esnasında TV'de rastgeldiği görüntüler sonrası arkadaşının "Başka sevgilisi daha var, sarışın, hamile o da, adam evli bir de" sözleri üzerine Esmeray, "Acaba aynı standartlarda bir kadın yaparsa tüm bunları ortalık şen şakrak olur mu, yoksa kıyamet mi kopar, ahlaksızlık diye?" sorusunu gündeme getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda Bülent Ersoy'un yaşı küçük biri ile evlenmesi sonrası yapılan ağır eleştirileri hatırlatan Esmeray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yasak koyan RTÜK kimin ahlakını koruyor acaba? Fahişelik yapmak dışında olanak tanınmayan, sadece yaşamak için, bir ekmek parası için kaldırımlarda bedenlerini satmak zorunda kalan transeksüel kadınları alıp, Kabahatler Kanunu’na muhalefet ettikleri, edebe ve ahlaka uymadıkları için çeşitli para cezaları ile cezalandıran polisler bu işe ne diyor? Ne kadar ahlaklısınız, değil mi…"

Esmeray'ın Taraf'ta "Kim fahişe" başlığıyla yayımlanan (21 Ocak 2015) yazısı şöyle:

Kim fahişe

Anam bacım, ben tv izlemiyorum, evimde tv yok, mümkün olduğu kadar da uzak durmaya çalışıyorum. Biliyorum ki izlemeye başladığımda kilitlenip ve hayat ile tüm bağımı koparırım. Bir illet tv izlemek, hele bizim ülkede…

Bir arkadaşıma çay içmeye gitmiştim geçen bir kaç hafta önce. Tabii ki tv açıktı; bir magazin programı vardı… Tam arkadaşıma kapatalım mı diyecektim ki, bir olaya takıldı gözüm. Çok zengin bir işadamı, toplumsal normlara göre çirkin mi çirkin… Sevgilisinin doğum gününde pasta kesiyorlarmış; haber bu. Sevgilisi bir manken; her tarafı zümrüt takılar ile dolu. Adam konuşuyor.. bir de araba almış.. her şey feda olsun diyor. Ben de arkadaşa sordum: bu ne ya? Aaa tanımıyor musun bu adamı? Tanıyorum da… Kız, dedi, başka sevgilisi daha var, sarışın, hamile o da, adam evli bir de, dedi. Eşi de her şeyi biliyor… E anam nasıl bilmesin, dedim, bayağı kamuya açık…

Magazin programı da o kadar güzel servis ediyor ki; şen şakrak normalize. Kendi kendime dedim ki, acaba aynı standartlarda bir kadın yaparsa tüm bunları ortalık şen şakrak olur mu, yoksa kıyamet mi kopar, ahlaksızlık diye?

Hatırlarsınız, Bülent Ersoy yaşı küçük biri ile evlenmişti; aynı magazinciler kıyametleri kopardılar, hatta hadlerini aşıp acaba nasıl sevişiyorlar diye zırvalama bile yaptılar. Bülent Hanım’ın evlendiği adamı programlarına çağırıp edep, usul, akıl fikir bile verdiler…

Genel ahlak neydi acaba? Bu adamın yaptıkları Türk aile yapısı, gelenek, örf âdet tüm bunların neresine oturuyordu… Ya RTÜK bu işe ne diyor? Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yasak koyan bu kurum kimin ahlakını koruyor acaba? Fahişelik yapmak dışında olanak tanınmayan, sadece yaşamak için, bir ekmek parası için kaldırımlarda bedenlerini satmak zorunda kalan transeksüel kadınları alıp, Kabahatler Kanunu’na muhalefet ettikleri, edebe ve ahlaka uymadıkları için çeşitli para cezaları ile cezalandıran polisler bu işe ne diyor? Ne kadar ahlaklısınız, değil mi…

Yukarıda yazdığım olayı servis edenler aynı zamanda pornografiyi, teşhirciliği ve röntgenciliği de servis etmiyorlar mı acaba? Bana göre tam âlâsını ediyorlar… Şimdi yaşamak için seks işçiliği yapanları linç eden toplum, fahişelik yapıyorlar ama diyorlar ise; peki ya bedenini bu şekilde sunan ve pazarlayan kadınlara ne diyor? Kimin ahlakı, hangi aile kurumunu, hangi töreyi ve hangi edebi koruyorsunuz? Genel ahlakınız sizin olsun biz ahlaksız olalım anam. Genel ahlakınıza...