Esmer-sarışın artık kalksın





T24- Kadına yönelik şiddete karşı ‘topyekûn mücadele’ başlatan Bakan Fatma Şahin, er ve erbaşların bilinçlendirilmeleri için Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in kapısını çalacak. Şahin’in başlangıç önerisi, kışlalarda eğitimde söylenen, “Esmer, kumral, sarışın fark etmez, topçular affetmez” gibi kadını küçük düşürücü söylemlere son verilmesi.









Hürriyet'in haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’den, ayrımcılığın önlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda er ve erbaşların bilinçlendirmesi için yardım isteyecek. Bu amaçla, haftaya Özel’den randevu isteyerek başlayan Şahin, erlerin çoğunlukla sabah talimlerinde koşarken tempoyu tutturmak amacıyla hep bir ağızdan bağırarak söyledikleri, “Esmer, kumral, sarışın fark etmez, topçuyuz, topçular affetmez” gibi kadını küçük düşürücü söylemlere son verilmesini isteyecek.





Takipçisi olacağım





Bilinçlendirme çalışmalarının bütün kuvvet komutanlıklarında yürütülmesi talebini de Orgeneral Özel’e iletecek Şahin, dün Hürriyet’i ziyaretinde bu konudaki duyarlılığını şöyle anlattı: “Genelkurmay Başkanımızdan, yeni yapılanmamız doğrultusunda er ve erbaşların daha geniş eğitimden geçirilmelerini isteyeceğim. Ayrıca, kışla eğitimlerinde ayrımcılığa ya da kadını küçük düşürmeye yönelik bir söylem varsa, tabii bunun da gereğini yapacağız. Bu konuda somut adımlar atılmasını isteyip, takibini de yapacağız.





Lider eşlerine çağrı





TBMM’de hızla yasalaşmasını sağlayacağımız kadına yönelik şiddetle mücadele düzenlemesinin, toplum tarafından algılanması için lider eşlerinden yardım isteyebilirim. Emine Erdoğan da Selvi Kılıçdaroğlu da bu konuda çok duyarlı. Ben, yapmam gerekenleri çok hızlı ve çok boyutlu bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu iş, hamasetle, magazinle falan yürümez, ancak radikal önlemlerle, topyekün bir mücadeleyle olacak bir iş bu.





Koordinasyon zamanı





İçişleri ve Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’yle çalışıyoruz. Kurumlarda ‘Bize düşen görev neyse onu da yapmalıyız’ duygusu gelişti. Şimdi işi sahiplenme ve koordinasyon yapılıyor. Örneğin, gece bir olay olduğunda, mahkeme kararı beklenmeden, doğrudan savcılık harekete geçecek. Yine nafaka sisteminde, mahkeme kararı beklenmeden ailenin ihtiyacı varsa yardım edilecek. Tabii ki bu görevlerde kadınların etkin olmasını isteriz. Ama erkek bile olsa, toplumsal cinsiyet eğitim almış olmaları lazım.”





Sığınmaevinin köşesinde indir



Kadına yönelik şiddetle mücadele tasarısına destek için bir dizi temas yapan Bakan Şahin, son olarak muhalefet temsilcileriyle görüşecek. Tasarıda olmayan, şiddet gören kadının korunması için bir dizi gizlilik önlemi dahilinde, sığınmaevleri de gizlenecek. Bazı semtlerde yeri belli olan sığınmaevlerinin olduğu, hatta dolmuş şoförlerine “sığınmaevinin köşesinde inecek var” dendiği ortaya çıktı.