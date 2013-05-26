Esmeray'ın 'Bizim Atölye' galasına yoğun ilgi

‘Cadının Bohçası’ ve ‘Yırtık Bohça’ oyunlarıyla tanıdığımız tiyatro oyuncusu Esmeray, Pınar Selek ’e adadığı yeni oyunu ‘Bizim Atölye’nin galasında izleyicilerle buluştu. 24 Mayıs Cuma akşamı 20.00’de Tütün Deposu'nda sergilenen oyuna yoğun bir ilgi vardı.



Sosyolog Pınar Selek’in sokak çocukları, travestiler, seks işçileri gibi toplumun dışladığı insanlarla birlikte yürüttüğü Sokak Sanatçıları Atölyesi zamanını anlatan Esmeray, kendisinin de her şeyine tanıklık ettiği, parçası olduğu bu mekân ve zamanı bolca kahkaha ve gözyaşı eşliğinde paylaştı.



Sokak atölyesine devam eden birbirinden farklı tipleri kendine has canlı üslubuyla tek tek canlandıran Esmeray, atölye çalışanlarının o kısıtlı imkânlar içinde, çoğu çöpten toplanan atık malzemelerle yaptıkları gemileri, kül tablalarını, el işlerini, gönüllü tiyatro oyuncuları ve sosyologların verdiği tiyatro dersleri ile okuma saatlerini, açtıkları sergileri ve şehrin köyü olarak kalmış Karanfilköy’de sahneledikleri oyunları zamanın içinde ileri geri giderek sarmal bir yapı içinde sundu.



Bu dayanışma masalı Pınar Selek, Kürt hareketi ile ilgili hazırladığı bilimsel çalışmaya el konup, kendisi de ağır işkenceler sonunda cezaevine konunca yerini bir karabasana terk etti. Esmeray’ın yerle bir olan atölyeyi betimlediği sahnelerde izleyenler de duygusallaşırken, mahkeme günleri sokak çocuğu, travesti ve seks işçilerinin tanıklığa koşması ile ümitsizlik yerini yine isyan ve direnişe bıraktı.



Acı-tatlı hatıraların sürükleyici bir kurgu içinde akıp gittiği oyun, bomba imal yeri ve terörist barınağı olarak yaftalanmaya çalışılan o mekânın gerçeğini ortaya koyarken, yıllardır Pınar Selek ismi etrafında ısrarla örülmeye çalışılan komployu da olanca çıplaklığıyla açık etti.



Oyunun ardından gerçekleşen söyleşi bölümünde izleyiciler içinde yer alan üniversite öğrencilerinin ‘Bizim Atölye’yi kendi mekânlarında da görme isteğini dile getirmelerine bakılırsa, Esmeray bu güzel ilham verici dayanışma masalını anlatmaya devam edecek.



