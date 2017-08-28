Esma, obezite cerrahisiyle 110 kilodan 65 kiloya indi

Selma KUNAR/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da 30 yaşındaki Esma Solmaz, obezite cerrahisi ile 20 ayda 45 kilo verdi, 110 kilodan 65 kiloya indi. Ameliyat olduğu hastanenin obezite cerrahisi bölümünde koordinatör olarak çalışmaya başlayan Solmaz, \"Önce hastaydım şimdi ise işim oldu\" dedi.

1 Aralık 2015 tarihinde obezite cerrahisi geçiren ve 20 ayda 45 kilo veren Esma Solmaz, ailesini ameliyata ikna etmenin 2 yılını aldığını belirtti. Ailesinin, kendisini hiçbir zaman kilolu kabul etmediğini, el bebek gül bebek büyütülerek \'Tonton kızım\' diye sevildiğini anlatan Solmaz, \"Ailem hiçbir zaman benim kilolarıyla boğuşan bir birey olduğumu düşünmüyordu. Şişmanlığımı hiçbir zaman kabullenmemişlerdi, ta ki dış dünyaya, okul hayatı, iş hayatına atılana kadar\" dedi. Solmaz, dış çevrenin insanın ailesi kadar duyarlı olmadığını, hatta zaman zaman acımasız olabildiğini söyledi.

6.5 KİLOLUK OBEZ BİR BEBEK OLARAK DÜNYAYA GELDİM

6.5 kilo doğan obez bir bebek olduğunu vurgulayan Esma Solmaz, hayatı boyunca hep şişman olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"İlkokul dördüncü sınıfta 78 kiloydum. Öğretmenim \'Esmacığım arkadaşların tahtayı görmüyor arka sıraya oturur musun?\' derdi. Hayatım hep bunlarla geçti. Uçağa bindiğim zaman ek kemer, otobüse bindiğim zaman \'Abla sen hamilesin\' diye yer gösteren öğrenciler, butiklerde \'Hamile reyonuna bakmalısınız\' diyen satış elemanları beni obezite cerrahisine itti.\"

SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

Aslında görselliğin ikinci planda olduğunu, asıl sağlığın önemli olduğunu vurgulayan Solmaz, \"Yaptığım çeşitli diyet ve spora rağmen insülin direncim kırılamıyordu. Ardından akapunktur, yaşam koçları derken hayatım bu evrelerden geçtikten sonra baktım ki ben düzenli kilo veremiyorum. Vücudum çok deforme oldu, kan değerlerimde oynamalar var. Tabi ailemi ikna etmem 2 senemi aldı. Babam \'Kesinlikle şişman değilsin ameliyat olamazsın\' diyordu. \'Hayatında biri mi var? O mu seni beğenmiyor? Onun için mi böyle bir yola giriyorsun?\' gibi sorularla karşılaştım. İki yıl sonunda babamla bir butikten alışveriş yaparken tezgahtar \'Siz yanlış yerdesiniz\' deyince babam \'Sen dış çevrede bunu mu yaşıyorsun? Hemen doktoru arıyorsun, işlemlerini yapıyoruz ve ameliyat oluyorsun\' dedi\" diye konuştu. Ameliyatın ardından 20 ayda 45 kilo verdiğini, uyku apnesinin geçtiğini, insülin direncinin normale döndüğünü söyleyen Solmaz, artık merdiven çıkabildiğini ve rahatça yüzebildiğini de sözlerine ekledi.

52 BEDENDEN 38 BEDENE DÜŞTÜM

Ameliyat olmadan önce 52 beden olduğuna dikkat çeken Solmaz, \"Şimdi 38 bedenim. 110 kilodan 65 kiloya indim. Kız kardeşimin pantolonlarına sığıyorum. \'Fat\'likten \'fit\'liğe geçtim. Çok güzel bir duygu. Çok büyük mutluluk. Mağazalarda gezerken \'Bu benim bedenim\' diyerek giyip çıkmak çok güzel. \'Bir büyük bedeni var mı?\' diye sormuyorum. \'Bundan büyüğü yok\' gibi cümleler duymuyorum. Bunlar büyük kazançlar benim için\" dedi.

HASTAYDIM ARTIK İŞİM OLDU

Operasyon geçirdiği özel hastanenin Obezite Cerrahisi Bölümü\'nde koordinatörlük yapan Esma Solmaz, \"Hastaydım şimdi obezite cerrahisi mesleğim oldu. Hastaların geçirdikleri süreçleri anlayabiliyorum. Onların neler yaşadıklarını, obezlere nasıl bakıldığını çok daha iyi anlayabiliyorum, çünkü ben de bir hastaydım\" dedi.

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