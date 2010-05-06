Esma filmi Cannes Film Festivali'nde

T24-

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez seyirciyle buluşan ve şimdiye kadar 20'den fazla festivalde gösterilen "Esma", Avrupa'nın önde gelen kısa film festivallerinden "Tampere Kısa Film Festivali"nde uluslararası yarışmaya kabul edilmişti.





2010 Hisar Kısa Film seçkisinde de yer alan "Esma", geçtiğimiz aylarda Uluslararası Kahire Film Festivali, IF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ve Akbank Kısa Film Festivali'nde gösterildi.



Başrollerini Bilge Seçkin, Barış Celiloğlu, Emrah Elçiboğa'nın paylaştığı filmde, kredi kartı borçları yüzünden bunalıma giren bir ailenin yaşadıkları anlatılıyor.



Festivalde yarışmanın jüri başkanlığını, bu yıl Amerikalı Tim Burton yapacak. Festival Ridley Scott'un yönettiği, Russel Crowe'un başrolde oynadığı "Robin des Bois" isimli filmin gösterimiyle başlayacak.



Festivalin açılışında Kristin Scott Thomas sunuculuğu üstlenecek.



Tim Burton dışında İranlı yönetmen Cafer Panahi, İtalyan sinemacı Alberto Barbera, İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, Fransız sinemacı Emmanuel Carrere ile

Benicio Del Toro, Victor Erice ve Vittoria Mezzogiorno jüride yer alan isimler olacak. (cnntürk)