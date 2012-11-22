Esma Esad hamile mi?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın hamile olduğu iddia edildi.

Arap haber ajanslarında yer alan haberelere göre; Söz konusu kaynaklarda Esma Esad’ın beş aylık hamile olduğu öne sürülüyor.

Sky News haber televizyonunun Arapça yayın yapan kanalı, Esad yanlısı bir Facebook grubu olan Syrian Youth News’de yazılanlara dayanarak haberi duyurdu. Haberde Esma Esad’ın Ekim ayından bu yana kamera önüne çıkmadığına dikkat çekildi.

Ancak Syrian Youth News iddianın kaynağını açıklamazken, haber bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilemedi.

Suriye'nin resmi haber kanallarında da iddialarla ilgili bir teyit ya da yalanlama yer almadı.

İddialar Twitter’da da büyük yankı uyandırdı. Esad karşıtları habere tepki gösterirken, tepki gösterenlere, “İddialar inanmayın” diye yanıt verenler de oldu.