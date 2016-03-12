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İngiliz tarihçi Stone'un iddiası: Esma Esad "Erdoğan hayatında sadece tek kitap okumuş bir haydut; ailesi de eğitimsiz" diye eşine mail attı!

"Bir daha Erdoğan ailesiyle birlikte zaman geçirmeyelim"

12 Mart 2016 11:00

İngiliz tarihçi Norman Stone, Financial Times’daki yazısında Erdoğan ve Esad ailelerinin birlikte geçirdikleri zaman yüzünden birbirlerine karşılıklı düşmanlık duyduğunu ileri sürdü. Sputnik'te yer alan habere göre, politik dedikoduları aktaran Stone, tatilin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bir e-posta gönderen Esma Esad’ın, "Bir daha Erdoğan ailesiyle birlikte zaman geçirmemesi için yalvardığını; Erdoğanların eğitimsiz ve zevksiz, Tayyip’in hayatında sadece tek bir kitap okuyan haydut, eşinin ise alışveriş takıntısı olmasına rağmen eski kafalı olduğunu ve zevksiz giyindiğini söylediğini" iddia etti.

 

"Putin hakareti unutacak biri değil"

 

Esma Esad’ın bu e-postasının MİT tarafından ele geçirildiğini kaydeden Stone, yazısında şu iddialara yer verdi:

 "Esad, Ruslar sayesinde ayakta kaldı ve Türkler kasımda onların uçağını düşürdü. Vladimir Putin, hakareti unutacak kişi değil. Bir kitaptan fazlasını okudu, birçok dilde konuşuyor. Rus intikamı, ihracat çöküşüyle başladı. Rus turistlerin eksikliği, Antalya’da turizm sektörünün çöküşü demektir" 


 

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