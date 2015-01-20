Eşlerle birlikte hareket etmek kilo vermeyi kolaylaştırıyor

İngiltere'de Jama Internal Medicine tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kilo vermekten, daha fazla egzersiz yapmaya ya da sigarayı bırakmaya, hedeflerin eşlerle paylaşılması başarı şansını artırıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 3 bin 700 evli ya da birlikte yaşayan çiftin verilerinin incelendiği araştırma sonunda başarı ihtimalinin en az üç kat arttığı belirtiliyor. Uzmanlar bunu karşılıklı 'etkilenmeye' bağlıyor. Araştırmada, sağlıksız çiftlerin birbirlerini olumsuz etkileyip etkilemediğine bakılmadı. Birçok araştırma, çiftlerin birbirlerinin davranışları ve sağlıkları üzerinde büyük etkisi olduğuna işaret edildi.

Mutlu bir evlilikleri olan ya da birlikte yaşayan çiftlerin kalp hastası olma riskinin daha düşük, kanserden kurtulma oranlarının da daha yüksek olduğu belirtildi.

Ancak bunun çiftlerin eşlerinin birbirlerinin iyi davranışlarını yansıtmalarından mı, yoksa insanların kendileri gibi sağlıksız ya da sağlıklı kişilerle birlikte olma eğiliminden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Jama Internal Medicine tarafından yapılan araştırma bu sorunun cevabını bulmaya odaklandı.

Londra Tıp Fakültesi uzmanları araştırmanın başlangıcında, sağlıksız davranışları olan, sigara içen, aşırı kilolu olan ya da çok az egzersiz yapan kadın ve erkekler seçtiler.

Araştırmacılar, bu kişilerin ve eşlerinin davranışlarını dört yıl boyunca izledi. Sigarayı bırakan, kilo veren ve daha aktif olan kişiler not edildi.

Bunun sonucunda, çiftlerden birinin daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesi halinde diğer kişinin de büyük ihtimalle benzer bir değişikliğe gittiği belirlendi.

Sağlıksız bir bireyin yaşam tarzında değişikliğe gitmesinin, eşini de aynısını yapmaya sevk ettiği kaydediliyor.

Ancak aynı etkinin sağlıklı çiftler arasında da görüldüğü, insanların kendilerinden daha sağlıklı olan eşlerinden cesaret aldıkları görüldü.

Örneğin bir tiryakinin, eşi içmiyorsa sigarayı bırakma olasılığı iki katken, eşinin de sigara içmesi ve bırakmaya karar vermesi durumunda bu 10 kata çıkıyor.