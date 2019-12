Eşlerini aldatan erkekler ‘panik atak' yaşıyor

Uzman Klinik Psikolog Yıldız Burkovik, eşlerini aldatan erkeklerin genellikle panik atağa maruz kaldıklarını söyleyerek "Gizli ve saklı bir olayı yaşamak insanı daha çok heyecana sevk eder. Yasak bir ilişki başlangıçta tatlı bir heyecan iken sıkıntıya dönüşmeye doğru yol alır ve iç sıkıntısı kaygı diye adlandırılan anksiyete kendisini göstermeye başlar. Kimi zaman nefesler tutulur; sık ya da tutuk alınan nefesler düzeni bozar ve iç sıkıntısı derin düşünceyle birlikte karşılaşınca hatalı nefeslerle birlikte panik atak kendisini göstermeye başlar" dedi.



NP Grup Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden Uzman Klinik Psikolog Yıldız Burkovik, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, eşlerini aldatan erkeklerin genellikle panik atağa maruz kaldıklarını ve 20 yıllık izlenimlerinden bu sonuca vardığını söyledi.



Başlangıçta tatlı bir heyecan olan aldatma sonra sıkıntıya dönüşür



Uzman Psikolog Burkovik, gizli ve saklı bir olayı yaşamanın insanı daha çok heyecana sevk ettiğini söyleyerek "Başarma, başarılı olma, iki veya üç ya da birkaç kişiyi birden idare edebilme kolay bir durum değildir. Kişi bunu başardıkça haz duyar, kendisini güçlü hisseder" dedi.



Ancak bir zaman sonra kayıplarının ne olabileceğini fark etme düşüncesinin devreye girmeye başlayacağını ifade eden Uzman Psikolog Burkovik, "Başlangıçta bu durumu hesaplamayan, "gerekirse daha sonra düşünürüm' diye boş veren ya da düşünmeyi erteleyen erkek veya kadın bir zaman sonra kaygı duymaya başlar. Ve aslında yasak bir ilişki başlangıçta tatlı bir heyecan iken sıkıntıya dönüşmeye doğru yol alır ve iç sıkıntısı kaygı diye adlandırılan anksiyete kendisini göstermeye başlar" dedi. Burkovik şunları söyledi:



"Bu sefer ortaya eşin ve sevgilinin birbirlerini fark etmemeleri üzerine strateji kurma oyunu devreye girer, ancak bu oyun daha tehlikeli olmaya başlar; çünkü başlarda "önemli değil sadece zamanı beraber hoş geçirelim' diye başlanan ilişki artık ciddi düşüncelerle dolmaya başlamıştır. Doğal olarak sıkıntı artar ve kişiler artık her an bir şey olabilir beklentisine kapılırlar. Kimi zaman nefesler tutulur; düşünceye dalıp da kaygı çoğaldıkça insanın nefesi de değişmeye başlar, sık ya da tutuk alınan nefesler düzeni bozar ve iç sıkıntısı derin düşünceyle birlikte karşılaşınca hatalı nefeslerle birlikte panik atak kendisini göstermeye başlar. Hatalı nefes kişinin kasılmasını, kaslarının gergin olmasını sağlar ve algılamada zorluklar kaygının çoğalmasına sebebiyet veriri ve kalp çarpıntısı kendisini gösterir. Her an bir şey olacak hissi ve beklentisiyle panik duygusu artık daha belirginleşir."



‘Aldatan kadın depresyon, aldatan erkek panik atak geçiriyor’



Uzman Psikolog Yıldız Burkovik, panik atak hastalarıyla yapılan görüşmelerde daima sıkıntının ana kaynağına inmeye çalıştıklarını ve bu kaynağa baktığında ise pek çok olayda altta aldatma olayı sonrasında yaşanan panik atakların dikkati çektiğini söyledi. Bu nedenle sıkıntının kaynağını araştırırken sorduğu soruların içinde "evlilik dışı bir ilişkiniz var mı?' sorusunun da yer aldığını ifade eden Burkovik, "20 yıllık izlenimim daha çok erkeklerde bu durumun kendini gösterdiği yönünde. Bu olay kadınlarda daha çok mutsuzluk ve depresyona sebebiyet veriyor; çünkü hayal kırıklığı ön plana çıkıyor" dedi. Sonuç olarak çoğunlukla, bir başka ilişki olduğu zaman eşlerin kaygı içinde olduğunu ve kendilerine ilginç vakalar geldiğini kaydeden Uzman Psikolog Burkovik şöyle devam etti:



"İki tarafı idare etmek insanı zorlayan bir durum. Bu örnekte öyle bir bey vardı. Sürekli "öldüm, öleceğim, kötüyüm' diyordu ve alkolle kendini durdurmaya çabalıyordu. Bu nedenle işten bile atıldı, çok büyük sıkıntılara girdi. Evliydi bir oğlu vardı. Bir terapi seansında kendisine gevşeme egzersizi yaptırıyordum. Ve kendisine hayal kurdurttum. Deniz dalgalarını hayal etmesini istedim. 'Deniz kenarında yürüyorsun' dedim ve bir anda beyin dalgaları tepelere vurmaya başladı. Ona rahatlama yaptırıyordum ve "deniz dalgasından insan neden korkar?' diye bir yandan da kendime sormaya başladım.



Seans sonunda, "Burada gerildiniz, nedir nedeni?'dedim en sonunda birisiyle bir ilişkisi olduğunu ve ondan da Deniz adında bir kızının olduğunu anlattı. Karısı durumu bilmiyordu, kimsenin de bilmesini istemiyordu ve çok tedirgindi. Çok ilginçtir ki, pek çok kişi de ikinci sevgiliyi idare etme durumu varsa, onda panik atak kendini gösteriyor. Bu bana çarpıcı geliyor. Ancak elbette ki, her panik atak sahibi kişi bir aldatma durumuyla karşı karşıya demek değildir."