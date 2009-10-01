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Eşlerine zırnık koklatmadı

Pink Floyd Grubu’nun kurucu üyelerinden Wright’ın açıklanan vasiyeti, üç eski eşini şoka uğrattı.

01 Ekim 2009 03:00

Efsane Pink Floyd Grubu’nun kurucu üyelerinden olan ve geçen yıl 15 Eylül’de kanserden ölen Rick Wright’ın açıklanan vasiyeti, üç eski eşini şoka uğrattı.

65 yaşında ölen ünlü müzisyen, 24 milyon pound tutarındaki (57 milyon lira) servetinin büyük bölümünü James (42), Gala (39) ve Ben (17) adlı çocuklarına bıraktı. Ölümünden sonra arkadaşlarına parti verilmesi için 20 bin pound (50 bin lira) ayıran Wright’ın üç eşine hiçbir şey bırakmaması şaşkınlık yarattı. Wright’ın ölümünden bir yıl önce ayrıldığı üçüncü karısı Mildred Hobbes, ünlü müzisyenle oğlu Ben’i doğurduktan sonra bir anlaşma imzaladıklarını ve vasiyete itiraz edeceğini açıkladı. Diğer eşleri Juliette ve Franka ise miras hakkında yorum yapmadı. Fransa’daki lüks evini ve eserlerinin telif haklarını da çocuklarına bırakan İngiliz müzisyenin mirasından kız kardeşleri bile cömert paylar aldı.

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