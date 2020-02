Eşlerine hayat hediyesi verdiler

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Figen Karavaş (46) eşi Salih Karavaş\'a (52), İsmail Tokgöz (38) de eşi Candan Tokgöz\'e (31) karaciğerlerinden parça vererek onlara yeni bir yaşamın kapılarını açtı. Sevgiler Günü için nakil oldukları Kent Hastanesi\'nde doktorlarıyla bir araya gelen Karavaş ve Tokgöz çifti, yeni hayatlarını pasta keserek kutladı, organ bağışı çağrısında bulundu.

İzmir\'de yaşayan 400, 800 ve 1500 metrelerde Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli atlet Salih Karavaş\'a, 2000 yılında Primer Sklerozan Kolanjit (PSK) (vücudun kendi yaptığı bir karaciğer hastalığı, siroza yol açıyor) tanısı konuldu. Tedavisi olmayan hastalığın evli ve 1 çocuk babası Karavaş\'ı 5-10 yıllık süreçte karaciğer nakline götüreceği söylendi. Karavaş, sporcu disipliniyle doktorların her sözüne harfiyen uydu, nakil sürecini uzatıp 4 yıl ileriye attı. Ancak 2014 yılbaşı gecesinde rahatsızlanan Karavaş, yeni yılı eşi Figen Karavaş ile birlikte acil serviste karşıladı. Salih Karavaş\'ın nakil sürecine girdiği ve acil ameliyata alınması gerektiği söylendi. İzmir Kent Hastanesi\'nde nakil hazırlığı başladı. Kardeşlerden, kuzenlerden uygun verici çıkmadı. Eşinin donör olmasını istemediği Figen Karavaş kocasından habersiz aday oldu. Yapılan tetkikler sonucunda uygun verici olduğu belirlendi.

Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla 12 Şubat 2014\'te Salih Karavaş\'a, eşi Figen Karavaş\'tan alınan karaciğer parçası nakledildi. Sevgililer Günü arifesinde gerçekleşen bu nakille Salih Karavaş yeni bir hayata başlarken, eşinin verdiği hayat hediyesi ile Karavaş çifti, bu özel günün sembolü oldu.

Eşinden hayat hediyesi alan bir başka hasta ise bir çocuk annesi Candan Tokgöz oldu. Poyraz adında 7 yaşında bir oğlu bulunan Candan Tokgöz\'e (31) 2006 yılında Otoimmun Hepatit (Vücudun kendi yaptığı bir hastalık, siroza yol açıyor) tanısı kondu. Tokgöz ilaç tedavileriyle 2017\'e kadar zaman zaman sıkıntılı süreçler geçirerek geldi. Candan Tokgöz\'de siroz gelişmesi üzerine karaciğer nakli kararı alındı. Nakil için İzmir Kent Hastanesi\'ne başvuran Tokgöz için anne ve babası, kardeşi ile birlikte 8 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi İsmail Tokgöz (38) gönüllü oldu. Yapılan tetkikler sonucunda İsmail Tokgöz, donör olarak uygun bulundu. 20 Temmuz 2017 günü Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki iki ekip tarafından İsmail Tokgöz\'den alınan karaciğer dokusu, eşi Candan Tokgöz\'e nakledildi. Genç kadın kocasından yapılan can aşısıyla hayata tutundu.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİNDE ÇITA ULAŞILMAZ OLDU

Yıllarca aynı yastığa baş koyan Karavaş ve Tokgöz çifti, sevenlerin günü olan Sevgiler Günü için nakil oldukları Kent Hastanesi\'nde doktorlarıyla bir araya geldi. Hem yeni hayatlarını pasta keserek kutlayan, hem de Sevgililer Günü\'ne organ bağışı çağrısı yaparak farklı bir boyut katan çiftler, duygularını dile getirdi. Donör eşler, \'İyi günde kötü günde\' diyerek nikah masasında verdikleri sözün lafta kalmadığını hatırlattı. Karaciğer alıcısı eşler de, eşlerinden aldıkları hayat hediyesinin üstünde, daha anlamlı, daha kutsal bir hediye olamayacağını söyledi.

Karaciğer naklinin Sevgililer Günü arifesine denk gelmesinin ilginç olduğunu belirten Figen Karavaş, \"Biz eskiden Sevgililer Günü gibi özel günleri kutlamazdık. Nakil günümüz, bizim için yeni bir hayatın başlangıcı oldu, Sevgililer Günü de gerçekten bir anlam kazandı. Arkadaşlarım, bir eşin eşine verebileceği en büyük hediyenin hayat olduğunu, bu nedenle çıtayı yükselttiğimi söyleyip bana takılıyorlar\" diye konuştu.

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ekibinden Opr. Dr. Cahit Yılmaz anne babaların, eşlerin karaciğer nakli söz konusu olduğunda bir an bile tereddüt etmeden donör olduklarını söyledi. Yılmaz, \"Ülkemizde aile bağları çok kuvvetli, bunu bu örneklerle görüyoruz. Ama isteğimiz kadavradan bağışların artması ve organ bekleyen çok daha fazla hastanın sağlığına kavuşması\" dedi.

