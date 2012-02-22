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Dünya

Eşlerinden şiddet gören erkekler 'yemek yememe' grevi

Kenya'da, eşlerinden şiddet gören erkekler, bu durumu protesto amacıyla kampanya başlattı.

22 Şubat 2012 12:42

 

T24 - Maendeleo Ya Wanaume adlı erkek örgütü, ulusal televizyonda yayımlanan kampanyalarında, aile içi şiddet gören erkekleri, eşlerinin hazırladığı yemeklere dokunmayarak, grev yapmaya çağırdı.

Hükümeti, erkeklere yönelik aile içi şiddeti önemsememekle suçlayan örgüt, böylece giderek artan erkeğe yönelik şiddete dikkat çekilebileceğini belirtti.

Örgüt verilerine göre, geçen yıl sadece başkent Nairobi bölgesinde 460 bin erkek eşi tarafından dövüldü ve kötü muamele gördü. Örgüt, artan şiddettin bir sebebinin de kadınların maddi olarak giderek daha fazla bağımsızlık elde etmesi olduğunu belirtti.

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eşlerinden şiddet gören erkekler

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