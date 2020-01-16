Eşlerin görev yeri değişikliğinde kıdem şartı kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eşlerin görev yeri değişikliği taleplerinde kıdem şartını kaldırdık. Böylece, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirmiş olduk" dedi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının memnuniyeti yönünde önemli bir adım daha attıklarını, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde çalışanların beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

Koca, "Sağlık çalışanlarımızın bize en çok talep ilettikleri konulardan biri olan eşlerin görev yeri değişikliği taleplerinde kıdem şartını kaldırdık. Böylece, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirmiş olduk. Eşi kamu görevlisi olmayan stratejik personelin (tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar) aile birliği mazeretine bağlı tayin talebinde bulunabilmesi için atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 4 yıl içinde bin 140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını son 5 yıl içinde bin 140 gün olarak revize ettik" dedi.

Bakan Koca, ayrıca yönetmelik değişikliği ile branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başvurusu için yabancı dil şartını kaldırdıklarını bildirdi.