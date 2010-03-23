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Eşlerimden hiçbiri bu kadar ağır konuşmadı

Mehmet Ali Erbil, boşanmak üzere olduğu eşinin açıklamalarının kendisini çok üzdüğünü belirtti.

23 Mart 2010 02:00

T24 -Tuğba Erbil, dün Hürriyet’te yayınlanan röportajında boşanmak üzere olduğu eşi Mehmet Ali Erbil hakkında “Beni defalarca aldattı. Kumarda gecede 100 bin lira kaybediyor” demişti.
 


Mehmet Ali Erbil, eşinin Ayşe Arman’a yaptığı bu açıklamaların kendisini çok üzdüğünü belirterek şunları söyledi: “Hiçbir eşim arkamdan bu kadar ağır konuşmamıştı. Kumar gibi lafları nasıl edebiliyor anlamak mümkün değil. Bakalım daha neler söyleyecek. Ama her şey ortada, insanlar ne olduğunu çok iyi anlıyor. Köşe yazarları bile bu telaş ve aceleyi yazıyor. Benim bu konu hakkında söyleyecek fazla bir şeyim kalmadı. Artık susma hakkımı kullanacağım. Olay bu kadar çirkinleşmesin. Bir çocuğumuz ve yaşadığımız bir hayat var. Zaten mahkeme yakında, bu süre içinde konuşmak istemiyorum. Türk halkına, kamu vicdanına bırakıyorum.” 

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