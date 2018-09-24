T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşleri, görev başındaki polislere aşure dağıttı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Polis Eşleri Derneği Şubesi üyesi kadınlar, görev başındaki polislere aşure ikramında bulundu

24 Eylül 2018 22:11

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Polis Eşleri Derneği Şubesi üyesi kadınlar, görev başındaki polislere aşure ikramında bulundu.
Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ile dernek üyesi kadınlar, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü, karakollar ve uygulama noktalarında görev başında olan eşleri polislere aşure ikramında bulundu. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yardımcıları, TÜGVA Tekirdağ İl Temsilcisi Emrah Hekim, Emniyet Hizmetleri Yardımlaşma ve Güçlendirme Derneği Başkanı Barış Bilge ile şube müdürleri katıldı.
Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Gökşen Aydın, bu ayın güzelliğini vatandaşlarla paylaşmak istediklerini ifade ederek, \"Muharrem ayı dolayısıyla böyle güzel bir etkinlik düzenlemek istedik. İl Emniyet Müdürlüğümüz personeline ve noktalarda görev yapan polislerimize aşure ikramında bulunduk. Daha sonra dernek olarak vatandaşlarımıza ikramda bulunmaya kara verdik. Halkla iç içe olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞ MuharremPolis Eşleri DerneğiPolis Eşleri Derneği TekirdağBaşkanı Gökşen AydınMuharremEmniyet MüdürlüğüEtkinliğeEmniyet Müdürü Mustafa AydınTÜGVA TekirdağTemsilcisi Emrah Hekim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24