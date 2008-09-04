Eşlerden Genelkurmay'a teşekkür telefonu

TSK emriyle ziyaret

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon’a, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi’nin "TSK adına yaptığı" ziyaret, tutuklu komutanların eşlerini mutlu etti.Ziyareti televizyondan öğrenen Ayla Tolon, şunları söyledi: "Televizyonda eşimle ilgili hep olumsuz haber ve yorumlar yapıldı. O yüzden uzun süredir televizyonu izlemiyorum. Dün nasıl olduysa televizyonu açtım, eşimin adını duydum. Onların, komutan tarafından Genelkurmay adına ziyaret edilmesi beni çok duygulandırdı, mutlu etti. Eşim, çok dik durup bizi üzmek istemiyor. O, bunlara layık bir insan değil. Üç aydır orada olmasını hazmedemiyorum. Hukukun işlemesini bekliyoruz. Genelkurmay Başkanlığı’na teşekkür için telefon edeceğim."Mukaddes Eruygur da ziyareti Fenerbahçe Orduevi’nde televizyondan öğrendi. Her iki eş de bu ziyareti, "gecikmiş bir jest" olarak değerlendirerek, eşlerinin insan ve vatan sevgisiyle dolu kişiler olduğunu, hukukun işlemesi için dua ettiklerini söylediler. Her hafta eşleriyle cam bölmeli "görüş" salonunda telefonla konuşabilen Ayla Tolon ve Mukaddes Eruygur, son ziyaretlerinde eşlerini daha moralsiz ve zayıflamış olarak buldu. Paşalar bu durumu, "Bol bol spor, yürüyüş yapıyoruz" diye açıkladılar. Ayla Tolon, "Bu zayıflamayı ben sağlıklı görmedim. Bize belli etmemeye çalışsa da eşimi son derece üzgün gördüm" dedi.Ziyareti gerçekleştiren Korgeneral Korgeneral Galip Mendi, Tolon’un Ege Ordu Komutanlığı döneminde Kurmay Başkanı olarak görev yapmıştı.