Eskişehir'deki siyanürlü atık barajının ÇED raporu onaylandı; şirket, karara itiraz eden vatandaşı jandarmaya şikayet etti

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmelerinin yaşam alanlarına yapmak istediği siyanürlü atık barajı için Koronavirüs döneminde yazılan ÇED raporu onaylandı ve inşaat çalışmaları başladı.Yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı Kaymaz ve Karakaya Mahallelerinin yakınına yapılacak atık barajına karşı çıkan ve imza toplayan mahalle sakinleri şirket tarafından jandarmaya şikayet edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Yüzlerce itiraz dilekçesi görmezden gelindi. ÇED’in yangından mal kaçırır gibi onaylanması kabul edilemez. Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlar, sivil toplum karşı. Eskişehir siyanüre karşı hukuk mücadelesi verecek” dedi.

TMSF’ye bağlı kayyım yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri, Eskişehir’in Sivrihisar İlçesinin Kaymaz ve Karakaya köyleri arasına ikinci siyanürlü atık barajı yapımına başladı. Bölge halkı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Derneği ve yüzlerce Eskişehirlinin yazılı itirazlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED raporunu onaylayarak inşaatın başlamasına vize verdi. Bin 500 kişinin yaşadığı Kaymaz ve Karakaya mahallelerinin ortasına yaklaşık 40 hektar mera alanına inşa edilecek atık barajı 1 milyon 750 bin metreküp hacme sahip olacak.

Mahalle sakinlerinden Reha Önen, maden işletmesinin şikayeti üzerine Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kendisinin ve bazı kişilerin ifadesinin alındığını söyledi. Önen, “Şikayet üzerine jandarmaya gidip ifade verdik. Güya şirketin yol kenarındaki isim levhalarına zarar verilmiş. Ben burada dahi yokum. Oruç ağzımla Eskişehirden gelip ifade verdim. Kamera kaydınız var mı niye bizi suçluyorsunuz diyoruz. Hiçbir şey söylemiyorlar. Amaçları belli. Halkın bu zehire karşı direnişini kesmek için gözdağı veriyorlar. Ama susmayacağız” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Tüm dünya ve Türkiye salgınla mücadeleye odaklanmışken devlet eliyle vatandaşı zehirlemenin acelesi niye? Bölge halkı, Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum örgütlerimiz bu baraja karşı. Eskişehir siyanüre karşı hukuk mücadelesi verecek” ifadelerini kullandı.

Maden işletmesinin kurulduğu dönemden bu yana insan sağlığına ve çevreye zarar verdiğini vurgulayan Çakırözer, yeni siyanürlü atık barajına karşı olma gerekçelerini şöyle sıraladı:

“- Altını ayıklarken siyanür ile birlikte kurşun, kadmiyum çinko bakır ve cıva gibi zehirli ağır metaller doğaya karışacak ve geri dönüşü olmayan çevre felaketleri doğacak.

- 40 hektar mera alanı yok olacak. Hayvancılık yapılamayacak.

- İçme ve kullanma suları kaynakları ve rezervleri tehlikeye girecek

- Kaymaz Mahallemizden diri fay hattı geçtiği için olası bir depremde bu barajlarda taşma, çökme ve yarılma ihtimali çok büyük.

Tüm bu gerekçelerle oluşacak çevre kirliliği kentimizin toplum ve çevre sağlığını tehdit edecektir. Bu yüzden karşıyız"