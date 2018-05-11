Eskrim Milli Takımı'nda cinsel taciz; Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı: Her türlü desteği vermeye hazırız

Eskrim Kadın Milli Takımı'nda antrenörünün öğrencisine cinsel istismar bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 3 yıldır antrenörünün istismarına uğrayan 15 yaşındaki milli eskrimcinin ailesi, antrenör hakkında davacı oldu. İlk duruşma bugün görülecek.

Geçtiğimiz gün Ayşe Arman'a konuşan 15 yaşındaki milli eskrimcinin babası A.U, istismara uğrayan pek çok kızın olduğunu ifade etmişti.

Gelişmelerin ardından Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Arman'ı aradı. Atalı, aileye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ayşe Arman'ın Hürriyet gazetesinde konuyla ilgili yer alan yazısı şöyle;

"Kendisi aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi. Eskrim sporuna gönül ve emek vermiş biri. Özellikle de bu sporun kızlar arasında giderek yaygınlaşmasında ve elde edilen başarılarda katkısı büyük.

İki gün üstü üste yazdığım Alanya’daki eskrim antrenörünün cinsel istismar vakası onu çok üzmüş. Sadece bir sporcu olarak değil, bir baba olarak da çok üzmüş. İlk günden babayı arayıp, her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtmiş.

Olaya şöyle bir açıklık getirmek isterim.

Söz konusu sanık antrenör, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı görev yaparken Alanya’da kulüp antrenörlüğüne atanıyor. Şu an tabii bunlar dondurulmuş vaziyette. Ama 2011 ve 2016 arasında milli takıma sporcu gönderdiği için 20011-2016 yılları arasında milli takım kamplarına çağrılmış. Son iki yıldır ise çağrılmamış.

Atalı, bunun altını çizmemi istedi. Haklı. Çünkü böyle olumsuz bir vakayla eskrim sporunun yara almasını istemiyor. Ben de zaten bu meseleyi, toplumsal bir mesele olarak ele almaya çalıştım. Yoksa eskrim sporuyla bir sorunum yok. Tam tersine kadınların, kızlarımızın başarısını sonuna kadar destekliyorum.

Benim derdim, bu ülkede cinsel istismarın önüne geçebilmek ve suçluların caydırıcı cezalar alabilmesini sağlamak..."