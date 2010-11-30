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Dünya

Eskort kıza iki gece için 10 bin euro verdi

Tüm dünya Wikileaks belgelerini tartışırken İtalya’da Berlusconi ileilgili iddialar hız kesmedi...

30 Kasım 2010 02:00

T24 - Tüm dünya Wikileaks belgelerini tartışırken İtalya’da Berlusconi ileilgili iddialar hız kesmedi.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile beraber olduğunu iddia eden eskort kız Nadia Macri (28), Başbakan’ın kendisine iki gece beraber olmak için 10 bin euro (19.8 bin TL) ödediğini söyledi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Berlusconi’nin kendisine telefon açtığını ve “Ben, tüm İtalyanlar’ın rüyasıyım” dediğini aktaran Macri, gittiği “bunga-bunga” partilerinde Brezilyalı ve Rus genç kızların bulunduğunu, gruptaki tek İtalyan’ın kendisi olduğunu söyledi. Macri, partilerde Berlusconi’nin özel uçağıyla getirilen hafif uyuşturucuların da kullanıldığını fakat Başbakan’ın kullandığını hiç görmediğini belirtti. 

Genç kadın, bu partilere davetin ise aracılarla gerçekleştirildiğini anlattı. Bir akşam Milano’da arabasıyla kırmızı ışıkta durduğu sırada, yakışıklı bir adamla tanıştığını ve adamın kendisine “Başbakan gibi önemli insanlarla buluşarak gecede 11 bin 600 TL kazanmayı” teklif ettiğini anlattı. Macri ayrıca partiye gidecek kadınların, gitmeden önce Berlusconi’nin yakın arkadaşı Tv sunucusu Emilio Fede tarafından seçildiğini söyledi.



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