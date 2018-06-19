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Eskiye göre sunuldu, yeni sisteme göre görüşülecek; 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı TBMM'de

Tasarı, Bakanlar Kurulu'nun son icraatı olma özelliği taşıyor

19 Haziran 2018 17:24

Hülya Karabağlı

Hükümet, ilgili yasa kapsamında belirlenen 6 aylık süreye aşmamak için TBMM'ye '2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nı sundu. Tasarı, Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek yeni değişiklikler kapsamında kaldırılacak olan Bakanlar Kurulu'nun son icraatı olma özelliği taşıyor. Yeni sistemde bütçeyi Cumhurbaşkanı yapacak.

Kesin hesap tasarısının görüşmelerinin 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni haliyle Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. 

Genel Muhasebe Yasası gereği 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın bu yılın temmuz ayına kadar sunulması gerekiyor. Tasarı, yapılmış olan harcamalarının devlete verilen yetki çerçevesinde olduğuna ilişkin Meclis onayı anlamına geliyor. 

Kanun tasarısı için TIKLAYIN.

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